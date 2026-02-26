لجنة الانتخابات التايلاندية تعلن رسميًا فوز حزب «بهومجايتاي» في الانتخابات العامة

أكدت لجنة الانتخابات التايلاندية رسميًا فوز حزب "بهومجايتاي" بزعامة رئيس الوزراء المؤقت، أنوتين تشارنفيراكول، في الانتخابات العامة التي جرت في 8 فبراير الجاري.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الخميس - أن اللجنة أقرت نتائج 396 نائبا في مجلس النواب الذي يضم 500 مقعد، حيث حصد حزب "بهومجايتاي" 170 مقعدًا، وهو أكبر عدد من المقاعد بين جميع الأحزاب.

وأوضحت اللجنة، أن حزب الشعب الإصلاحي - الذي كان يتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات - جاء في المركز الثاني بـعد حصوله على 88 مقعدا، بينما جاء حزب "فيو تاي" في المركز الثالث بـ 58 مقعدا، وفقا للنتائج الرسمية.

وجاري فرز الأصوات في ثلاث دوائر انتخابية من أصل 400 دائرة في البلاد، وذلك بعد مخاوف بشأن شفافية عملية الفرز.

وسيتم إعادة عملية التصويت في مركز اقتراع بشمال تايلاند في الأول من مارس المقبل، بعد أن تبين أن عدد المسجلين في المركز يوم الانتخابات لا يتطابق مع عدد أوراق الاقتراع التي تم تسليمها.

ويجب على اللجنة التصديق على فوز 95% من أعضاء البرلمان قبل انعقاد البرلمان الجديد واختيار رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء.