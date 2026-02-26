قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
رماها في الترعة وضربها بالشوم.. الأمن يفحص فيديو اعتداء شخص على سيدة بدمنهور
من التوجيهات إلى التنفيذ.. مقترح برلماني لإقرار حزمة متكاملة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا
خفقان النفس.. كيف تؤثر مشاهد العنف بمسلسلات رمضان على صحتنا النفسية؟
براءة الفنان شادي ألفونس من تهمة حيازة مواد مخدرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأسهم الآسيوية ترتفع.. اليابان عند مستوى قياسي وكوريا الجنوبية تقفز بدعم إنفيديا

الأسهم الآسيوية
الأسهم الآسيوية
أ ش أ

 ارتفعت الأسهم الآسيوية اليوم /الخميس/، مع تسجيل الأسهم اليابانية مستويات قياسية جديدة بعد تراجع رهانات الأسواق على مزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي؛ في حين أشعلت نتائج شركة إنفيديا موجة صعود في أسهم شركات الرقائق بكوريا الجنوبية.

وجاء أداء الأسواق الآسيوية الأخرى أكثر تباينًا، إذ استقرت الأسهم الصينية بعد موجة صعود استمرت يومين عقب استئناف التداول، بينما تراجعت بورصة هونج كونج بفعل ضعف أسهم التكنولوجيا المحلية.

كان مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الأفضل أداءً في آسيا، إذ قفز بأكثر من 2% ليسجل مستوى قياسيًا عند 6,222.14 نقطة.

ورغم تذبذب سهم إنفيديا بعد الإغلاق، فقد دعمت نتائجه أسهم شركات الرقائق الآسيوية المرتبطة به، وعلى رأسها سامسونج Samsung Electronics.

كما جاءت مكاسب كوسبي بعد أن أبقى بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعًا، ورفع توقعاته للنمو الاقتصادي بدعم التفاؤل بشأن قطاع الرقائق.

وقفز مؤشرا نيكي 225 وتوبكس اليابانيان إلى مستويات قياسية، بعد أن أثارت تسمية أكاديميين يُنظر إليهما كداعمين للسياسة التيسيرية في بنك اليابان شكوكًا متزايدة حول خطط البنك لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وأدى ذلك إلى تراجع الين، مما دعم أسهم الشركات المصدّرة؛ لكن خسائر أسهم التكنولوجيا اليابانية، خصوصًا شركات الرقائق، دفعت مؤشر نيكي للتراجع عن ذروته خلال الجلسة، في ظل عمليات جني أرباح بعد موجة صعود سبقت إعلان نتائج إنفيديا.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات تضخم المستهلك في طوكيو المقررة غدا الجمعة، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار التضخم، إذ إن أي تباطؤ إضافي قد يقلص توقعات رفع الفائدة من جانب بنك اليابان.

وارتفع مؤشر ASX 200 الأسترالي 0.5% ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا، مدعومًا بأسهم التعدين والبنوك.

وتراجع مؤشر شنجهاي شينز CSI 300 ومؤشر شنجهاي المركب الصينيان بشكل طفيف بعد صعود قوي خلال الجلستين السابقتين بدعم التفاؤل بزيادة الإنفاق الاستهلاكي خلال عطلة رأس السنة القمرية.

وهبط مؤشر هانج سنج في هونج كونج 0.5%، مع تراجع أسهم التكنولوجيا، حيث انخفض سهم بيدو بنسبة 2.6% قبيل إعلان نتائج الربع الرابع، وسط تركيز على مدى نجاح استثمارات الشركة الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وتراجع مؤشر ستريتس تايمز السنغافوري 0.2%؛ وارتفع مؤشر نيفتي 50 الهندي 0.3% في تداولات الصباح.

ارتفعت الأسهم الآسيوية الأسهم اليابانية تراجع رهانات الأسواق رفع أسعار الفائدة بنك اليابان المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

حازم المنوفي: جهاز مستقبل مصر صمام أمان للأسواق وداعم حقيقي للأمن الغذائي

جانب من اللقاء

هيئة الاستثمار وشركة جارديان جلاس يبحثان خطط توسعها في مصر

ضبط سائق يسرق جزء من السولار عهدته

من خلال منظومة التتبع GPS.. ضبط سائق يسرق جزءا من السولار عهدته

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد