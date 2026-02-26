قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحجة توظيف الأموال.. سقوط شبكة مراهنات وعُملات مشفرة غير مشروعة في قبضة الأمن
انتخابات المهندسين.. 10 معلومات هامة عن مواعيد وشروط ومقار التصويت
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
رماها في الترعة وضربها بالشوم.. الأمن يفحص فيديو اعتداء شخص على سيدة بدمنهور
من التوجيهات إلى التنفيذ.. مقترح برلماني لإقرار حزمة متكاملة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الانفاق الدفاعي والذكاء الاصطناعي يدفعان الدين العالمي إلى 348 تريليون دولار

الانفاق الدفاعي والذكاء الاصطناعي يدفعان الدين العالمي إلى 348 تريليون دولار
الانفاق الدفاعي والذكاء الاصطناعي يدفعان الدين العالمي إلى 348 تريليون دولار
أ ش أ

كشف "معهد التمويل الدولي" أن القفزة الكبيرة التي طرأت على الدين العالمي بمقدار 28.8 تريليون دولار العام الماضي، تعود إلى حد كبير إلى الاستثمارات الحكومية.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن تقرير للمعهد قوله ، إن الدين العالمي سجل ارتفاعا إلى مستوى قياسي بلغ 348 تريليون دولار، في ظل توقعات أن يتفاقم هذا العبء في السنوات المقبلة مع زيادة الحكومات إنفاقها على مجالات مثل الدفاع.

وأفاد "معهد التمويل الدولي"، في تقريره، بأن استثمارات الحكومات في الأمن القومي كانت المحرك الرئيسي وراء ارتفاع الدين العالمي العام الماضي بمقدار 28.8 تريليون دولار، إلى جانب مساهمة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المشابهة في أكبر زيادة سنوية في عبء الدين العالمي منذ جائحة "كوفيد-19".

كما أظهرت بيانات "معهد التمويل الدولي"، التي ترصد عبء الدين على الحكومات والشركات والأسر، أن معدل الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفض للعام الخامس على التوالي ليسجل حوالي 308% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعد معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مؤشراً حيوياً على قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم.

مع ذلك، حذر المعهد، الذي يعد الرابطة العالمية الاستشارية للقطاع المصرفي ومقره واشنطن، من أن انخفاض تلك المعدلات تعود بالكامل إلى انخفاض الأعباء على القطاع الخاص، في حين يستمر اقتراض الحكومة كنسبة من الناتج في الارتفاع.

ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن مدير الصناديق في شركة "توينتي فور لإدارة الأصول"، جوردون شانون، قوله إن هذه الأرقام "تذكرنا مجدداً" بأنه بينما تتجه الأنظار إلى إصدارات الشركات من سندات الذكاء الاصطناعي لتمويل الإنفاق الرأسمالي المتزايد، "فإن الحكومات هي المحرك الحقيقي للعرض".

وساهمت المستويات القياسية لإصدارات الديون السيادية في رفع تكاليف الاقتراض للعديد من الدول في السنوات الأخيرة، وهو ما تفاقم بسبب تقليص العديد من البنوك المركزية لبرامج شراء السندات الضخمة منذ جائحة "كوفيد-19".

وانعكس ذلك في ارتفاع واسع النطاق في عوائد السندات لأجل 10 سنوات في مختلف البلدان، حيث تحوم عوائد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حول 4%.

 حتى بالنسبة لألمانيا، التي تُعتبر المقترض المرجعي الأكثر أماناً في منطقة اليورو، فقد ارتفع الدين المكافئ من عائد سلبي قبل بضع سنوات إلى أكثر من 2%.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، التي تتأثر بشكل أكبر بالقلق بشأن المعروض من السندات، تصاعدت بوتيرة أسرع من أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مما أدى إلى "تزايد حدة" منحنيات عائدات السندات الحكومية.

وحذر "معهد التمويل الدولي" من أن مزيجاً من التوسع المالي المدفوع بالإنفاق الدفاعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود التنظيمية على القطاع المالي، قد يؤدي إلى تراكم أكبر للديون في السنوات المقبلة.

ووفقاً لتوقعات "معهد التمويل الدولي"، فإن الحكومات في أوروبا، التي زادت إنفاقها على الدفاع وسط توترات جيوسياسية تفاقمت مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قد تشهد ارتفاعاً في معدل ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 18 نقطة مئوية بحلول عام 2035.

كان ترامب قد طالب الدول الأوروبية الأعضاء في حلف "الناتو" بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي الأمريكي بنحو 500 مليار دولار ليصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2027.

وأشار "معهد التمويل الدولي" إلى أن حكومات الاقتصادات الناشئة الكبرى تشهد أيضاً ارتفاعاً في أعباء ديونها، لا سيما في الصين والبرازيل والمكسيك وروسيا.

معهد التمويل الدولي الاستثمارات الحكومية صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

حازم المنوفي: جهاز مستقبل مصر صمام أمان للأسواق وداعم حقيقي للأمن الغذائي

جانب من اللقاء

هيئة الاستثمار وشركة جارديان جلاس يبحثان خطط توسعها في مصر

ضبط سائق يسرق جزء من السولار عهدته

من خلال منظومة التتبع GPS.. ضبط سائق يسرق جزءا من السولار عهدته

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد