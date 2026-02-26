دعاء اليوم الثامن من رمضان2026

ارتفعت معدلات البحث عن دعاء اليوم الثامن من رمضان، الموافق اليوم الخميس، حيث يحرص الجميع على ترديد أدعية رمضان في كل وقت سواء خلال ساعات النهار أو ليلاً خلال القيام، طلباً للرحمة والمغفرة خلال هذه الأيام المباركة.

دعاء اليوم الثامن من رمضان .. ينشر موقع صدى البلد مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، التى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.



دعاء اليوم الثامن من رمضان

اللهمَّ اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهمَّ اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما تبقّى يا رب العالمين.

اللهمَّ يا مقلِّب القلوب والأبصار، ثبّت قلوبنا على طاعتك، ولا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ولا تفتنّا في ديننا، واجعل يومنا خيرًا من أمسنا، واجعل غدنا خيرًا من يومنا، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضٍ عنّا.

اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرّجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسّرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين .

دعاء اليوم الثامن من رمضان 2026

اللَّهم ارزُقني فيه رَحمة الْايْتام، و إِطْعام الطَّعام، وَإِفشاء السلام، وارزقنى فيه صُحبة الْكرام و مجانبة اللئام، بطولك يا أمل الْآملين"، "اللهم اجعل لي نصيباً من كل خير تُنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شُكرك، واحفظنى فيه بحفظك يا أرحم الراحمين، اَللّهم اجْعلنى فيه مِنَ الْمُتوكلين علَيك الفائزين لديك الْمقربينَ َإليك وزحزحني فيه عن موجبات سَخطك، اَللّهُم أعِنّى على صِيامِه وقِيامه بِتَوفيقك يا هادِى المُضلين. اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات، وأقلنى فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلنى فيه غرضاََ للبلايا والآفاتِ واشرح وأمن به صدرى بأمانك يا أمان الخائفين".

دعاء اليوم الثامن من رمضان مكتوب

اللهم ارزقنا في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان المبارك، صدق التوكل عليك وحسن الظن بك.. واجعلنا فيه من أوليائك المقرّبين الذين سبقت لهم منك الحسنى.. وأكرمتهم بفيض رحمتك ورفعتهم بكرمك وأدخلتهم جناتك بسلام.

اللهم اجعلنا فيه من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساؤوا استغفروا.. ولا تجعلنا من الغافلين ولا من المحرومين ولا من المطرودين.

اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصادقين وقيامنا فيه قيام الخاشعين، ونجّنا فيه من غفلة الغافلين وأيقظ قلوبنا بذكرك، وافتح لنا أبواب رحمتك وأغلق عنا أبواب سخطك، ووفّقنا فيه لقراءة كتابك وتدبر آياتك والعمل بما فيه من هدى ونور.

