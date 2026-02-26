قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
رماها في الترعة وضربها بالشوم.. الأمن يفحص فيديو اعتداء شخص على سيدة بدمنهور
من التوجيهات إلى التنفيذ.. مقترح برلماني لإقرار حزمة متكاملة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا
خفقان النفس.. كيف تؤثر مشاهد العنف بمسلسلات رمضان على صحتنا النفسية؟
براءة الفنان شادي ألفونس من تهمة حيازة مواد مخدرة
دعاء اليوم الثامن من رمضان2026

رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث عن دعاء اليوم الثامن من رمضان، الموافق اليوم الخميس، حيث يحرص الجميع على ترديد أدعية رمضان في كل وقت سواء خلال ساعات النهار أو ليلاً خلال القيام، طلباً للرحمة والمغفرة خلال هذه الأيام المباركة.

دعاء اليوم الثامن من رمضان .. ينشر موقع صدى البلد مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، التى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.
8 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك | أخبار مصر | جريدة الديار

دعاء اليوم الثامن من رمضان

  • اللهمَّ اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهمَّ اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما تبقّى يا رب العالمين.
  • اللهمَّ يا مقلِّب القلوب والأبصار، ثبّت قلوبنا على طاعتك، ولا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ولا تفتنّا في ديننا، واجعل يومنا خيرًا من أمسنا، واجعل غدنا خيرًا من يومنا، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضٍ عنّا.
  • اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرّجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسّرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين .

دعاء اليوم الثامن من رمضان 2026

اللَّهم ارزُقني فيه رَحمة الْايْتام، و إِطْعام الطَّعام، وَإِفشاء السلام، وارزقنى فيه صُحبة الْكرام و مجانبة اللئام، بطولك يا أمل الْآملين"، "اللهم اجعل لي نصيباً من كل خير تُنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شُكرك، واحفظنى فيه بحفظك يا أرحم الراحمين، اَللّهم اجْعلنى فيه مِنَ الْمُتوكلين علَيك الفائزين لديك الْمقربينَ َإليك وزحزحني فيه عن موجبات سَخطك، اَللّهُم أعِنّى على صِيامِه وقِيامه بِتَوفيقك يا هادِى المُضلين. اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات، وأقلنى فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلنى فيه غرضاََ للبلايا والآفاتِ واشرح وأمن به صدرى بأمانك يا أمان الخائفين".

دعاء اليوم الثامن من رمضان مكتوب

اللهم ارزقنا في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان المبارك، صدق التوكل عليك وحسن الظن بك.. واجعلنا فيه من أوليائك المقرّبين الذين سبقت لهم منك الحسنى.. وأكرمتهم بفيض رحمتك ورفعتهم بكرمك وأدخلتهم جناتك بسلام.

اللهم اجعلنا فيه من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساؤوا استغفروا.. ولا تجعلنا من الغافلين ولا من المحرومين ولا من المطرودين.

اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصادقين وقيامنا فيه قيام الخاشعين، ونجّنا فيه من غفلة الغافلين وأيقظ قلوبنا بذكرك، وافتح لنا أبواب رحمتك وأغلق عنا أبواب سخطك، ووفّقنا فيه لقراءة كتابك وتدبر آياتك والعمل بما فيه من هدى ونور.

دعاء 8 رمضان صور

دعاء 8 رمضان دعاء اليوم الثامن من رمضان دعاء رمضان دعاءمستجاب في رمضان افضل دعاء في رمضان

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

