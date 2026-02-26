ضبط 121 كيلو دواجن فاسدة في حملة رقابية مكبرة للطب البيطري ومباحث التموين بالغردقة

في تحرك رقابي جديد يستهدف تشديد السيطرة على أسواق الأغذية بمدينة الغردقة، نفذت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة موسعة على محال بيع وتداول الدواجن، ضمن خطة تستهدف حماية صحة المواطنين وتطبيق القوانين المنظمة لتداول المنتجات الغذائية.

الحملة، التي شملت المرور على الرياشات وأماكن عرض وبيع الطيور والدواجن داخل المدينة وضواحيها، أسفرت عن ضبط 121 كيلو جرامًا من الدواجن والهياكل تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة حال طرحها للبيع.

ووفقًا للمصادر التنفيذية، جرى التحفظ الفوري على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبمتابعة مباشرة من الدكتورة رشا صلاح، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، في إطار استراتيجية أوسع لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالسلع سريعة التلف.

وأكدت الجهات المعنية أن اللجان الرقابية تواصل أعمالها اليومية على مستوى مدن المحافظة، مع التركيز على منافذ بيع اللحوم والدواجن، لضمان وصول منتجات آمنة للمستهلكين، وردع أي محاولات لطرح سلع غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وتعكس هذه الحملات تصاعد وتيرة الرقابة الميدانية، في ظل توجه عام لإحكام السيطرة على الأسواق، والتعامل الحاسم مع المخالفات التي تمس صحة المواطنين.