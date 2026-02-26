زاهر الشقنقيري: أغلب نواب الشعب الجمهوري شباب والتمكين لا يقتصر علي المناصب| خاص

أكد زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري وعضو مجلس الشيوخ، أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب، مشيرًا إلى أن نحو 70% من الصف الثاني القيادي وأغلب نواب الحزب ينتمون للفئة الشابة، موضحا أن التمكين لا يقتصر على المناصب، بل يرتبط بـ"التأهيل الجيد واكتساب الخبرات العملية" لضمان نجاح الشباب عند تولي المسؤوليات.

تطوير مستمر ومراجعة دقيقة لضمان الوصول إلى جميع الفئات

وأضاف الشقنقيري في حوار خاص لـ"صدى البلد"، أن الخطاب السياسي والإعلامي للحزب يخضع لتطوير مستمر ومراجعة دقيقة لضمان الوصول إلى جميع الفئات والأعمار، مؤكدًا أن الجودة والمصداقية هما الأساس في أي تواصل سياسي.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تُعد أدوات محورية للعمل الحزبي، مع اعتماد الحزب على كوادر شبابية مؤهلة وإجراء تقييم مستمر لضمان تحسين الأداء وتحقيق التأثير المطلوب.