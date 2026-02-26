المهندس سامي قنديل: نعمل وفقًا لخطة متكاملة لتطوير منظومة الصرف الصحي

أكد المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الشركة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الصرف الصحي ورفع كفاءة المحطات والشبكات بمختلف أنحاء المحافظة، بما يضمن تقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التحديات الحالية.

وأوضح «قنديل» أن الشركة تعتمد على المتابعة الميدانية المستمرة كأحد أهم أدوات تحسين الأداء، مؤكدًا أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة لضمان الجاهزية الكاملة والتعامل الفوري مع أية بلاغات أو طوارئ، خاصة خلال فترات التقلبات الجوية.

وقال رئيس الشركة في تصريح له: «نعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية لمنظومة الصرف الصحي، من خلال الصيانة الوقائية والتدخل المبكر قبل حدوث المشكلات، وليس فقط التعامل معها بعد وقوعها، هدفنا الأساسي هو تقديم خدمة مستقرة وآمنة للمواطن، والوصول إلى أعلى معدلات الجودة وتقليل الشكاوى إلى أدنى مستوى ممكن».

وأضاف «قنديل» أن الشركة مستمرة في تنفيذ برامج تطوير ورفع كفاءة المحطات، إلى جانب دعم منظومة المتابعة الميدانية؛ بما يعزز من قدرة الشبكات على استيعاب مختلف الأحمال، ويضمن استدامة الخدمة بكفاءة في جميع المناطق.