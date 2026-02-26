محافظ أسوان يتابع ميدانيا منظومة النظافة بحي الصداقة الجديدة.. صور

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة ميدانية بحى الصداقة الجديدة لمتابعة سير العمل بمنظومة النظافة العامة ، والوقوف على آليات التنفيذ الفعلى على أرض الواقع .

وقد تابع المحافظ منظومة النظافة التى تنفذها إحدى الشركات المتخصصة ، والتى تعتمد على تطبيق آلية الجمع المنزلى للمخلفات والقمامة بما يساهم فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى النظافة العامة ، والحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة .

جولات ميدانية

وأكد المحافظ على أنه يتم إجراء تقييم شامل لكافة الأعمال المنفذة ، وقياس مدى تحقيق المستهدف من رفع كفاءة منظومة النظافة ، مع متابعة مؤشرات الأداء بشكل دورى لضمان تحقيق النتائج المرجوة ، وتحسين مستوى الخدمات بما يلبى تطلعات المواطنين ويعزز حالة الرضا العام لدى أهالى المنطقة .

ووجه المهندس عمرو لاشين بتسخير جميع الإمكانيات البشرية والفنية اللازمة لضمان إنتظام العمل وأدائه بالكفاءة المطلوبة .

وشدد المحافظ على أن تحسين منظومة النظافة يأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى لما لها من تأثير مباشر على صحة المواطنين ، والحفاظ على البيئة داخل الأحياء والمناطق السكنية .