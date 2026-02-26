قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تصدير 1.3 مليون طن في 2025.. وزير الزراعة يفتتح 20 معملاً لفحص إنتاج البطاطس
وزير الخارجية العماني يعلن توقف المحادثات الأمريكية الإيرانية مؤقتا
حبس شخصين لقيامهما بتوظيف الأموال في المراهنات
العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
نيسان صني 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد
محافظات

محافظ أسوان يتابع ميدانيا منظومة النظافة بحي الصداقة الجديدة.. صور

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة ميدانية بحى الصداقة الجديدة لمتابعة سير العمل بمنظومة النظافة العامة ، والوقوف على آليات التنفيذ الفعلى على أرض الواقع .

وقد تابع المحافظ منظومة النظافة التى تنفذها إحدى الشركات المتخصصة ، والتى تعتمد على تطبيق آلية الجمع المنزلى للمخلفات والقمامة بما يساهم فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى النظافة العامة ، والحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة  .

جولات ميدانية 

وأكد المحافظ على أنه يتم إجراء تقييم شامل لكافة الأعمال المنفذة ، وقياس مدى تحقيق المستهدف من رفع كفاءة منظومة النظافة ، مع متابعة مؤشرات الأداء بشكل دورى لضمان تحقيق النتائج المرجوة ، وتحسين مستوى الخدمات بما يلبى تطلعات المواطنين ويعزز حالة الرضا العام لدى أهالى المنطقة .

ووجه المهندس عمرو لاشين بتسخير جميع الإمكانيات البشرية والفنية اللازمة لضمان إنتظام العمل وأدائه بالكفاءة المطلوبة .

وشدد المحافظ على أن تحسين منظومة النظافة يأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى لما لها من تأثير مباشر على صحة المواطنين ، والحفاظ على البيئة داخل الأحياء والمناطق السكنية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

حالة الطقس

48ساعة صقيع.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

التضامن

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مقر إطعام جمعية الأورمان بـ" إمبابة"

رسامة كهنة جدد

الأنبا إيلاريون يرسم كاهنين جديدين في إيبارشية البحيرة .. صور

التضامن

وزيرة التضامن تتفقد وحدة إطعام «المحروسة» بمؤسسة يمن الخيرية بالوراق

بالصور

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

فيديو

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

