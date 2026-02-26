قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذعر بين المارة | تفاصيل تعدي سيدة على سائق توك توك في شبين الكوم.. وشاهد يكشف: خلافات زوجية

أثارت واقعة الاعتداء على سائق توك توك في أحد شوارع مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية موجة واسعة من الجدل، عقب انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء بشكل مفاجئ وأمام المارة.

وسرعان ما تحركت الأجهزة الأمنية لفحص الفيديو والوقوف على ملابساته، في ظل حالة من الاستياء والاستغراب بين المواطنين الذين تداولوا المشهد على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الاعتداء على سائق توك توك

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ظهور سيدة في الفيديو وهي تترجل من سيارة ملاكي كانت تستقلها، ثم تتجه مباشرة نحو سائق التوك توك، قبل أن تعتدي عليه مستخدمة آلة حادة «ساطور» كانت بحوزتها، في مشهد أثار حالة من الذعر بين المتواجدين في محيط الحادث. 

وبدا في المقطع تراجع بعض المارة خشية تصاعد الموقف، خاصة مع حدة الاعتداء والمفاجأة التي صاحبت الواقعة.

كما أظهر الفيديو وجود فتاة كانت تستقل التوك توك وقت وقوع الحادث، حيث بدت عليها علامات الارتباك والصدمة عقب الاعتداء، قبل أن تعود إلى مقعدها بعد انتهاء المشاجرة، فيما غادرت السيارة الملاكي المكان مسرعة.

وفور تداول المقطع، باشرت الأجهزة الأمنية فحصه بدقة، ونجحت في تحديد هوية السيدة المتهمة وضبطها، حيث تم اقتيادها إلى ديوان قسم شرطة شبين الكوم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم استدعاء سائق التوك توك لسماع أقواله بشأن ملابسات الواقعة وتفاصيل ما جرى، تمهيدًا لعرض الطرفين على جهات التحقيق المختصة.

وتواصل الجهات المعنية استكمال التحريات لكشف جميع أبعاد الحادث، وبيان الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تصاعد الخلاف إلى اعتداء علني في الشارع. 

وتشير المعلومات الأولية إلى وجود خلافات أسرية سابقة بين الطرفين، يجري التحقق من طبيعتها ومدى ارتباطها بما حدث.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود أجهزة الدولة لفرض سيادة القانون والتعامل الحاسم مع أي تجاوزات تمس أمن وسلامة المواطنين، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وفق ما تسفر عنه التحقيقات الجارية.

ومن جانبه، قال محمد صابر، أحد جيران السيدة، إن الواقعة لا تتعلق بمشادة مرورية عابرة كما بدا في المقطع، وإنما تعود جذورها إلى خلافات أسرية قديمة بين الطرفين. 

وأضاف صابر في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن السيدة هي طليقة شقيق سائق التوك توك، وأن نزاعات سابقة بين العائلتين تصاعدت مؤخرًا، ما مهد لوقوع الحادث بهذا الشكل المفاجئ.

وأشار إلى أن السيدة تعمل خارج البلاد وعادت إلى مصر قبل فترة قصيرة، لتتجدد الخلافات التي انتهت بالمواجهة العلنية في الشارع وأمام المارة.

وأظهر الفيديو المتداول نزول السيدة من سيارة ملاكي كانت تستقلها، ثم توجهها مباشرة نحو سائق التوك توك، حيث اعتدت عليه مستخدمة أداة حادة كانت بحوزتها، وسط حالة من الذعر بين الموجودين الذين تراجعوا خشية تفاقم الموقف.

