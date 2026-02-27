قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الأمن الغذائي أولاً".. إنتاج 12 طن أسماك بمحطتي "الخاشعة" و"المنزلة"
صرف منحة 400 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2026
القوات البرية الإيرانية: نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحركات معادية
روسيا تعرض وساطتها لحل الخلافات بين أفغانستان وباكستان
مبادرة "100 مليون صحة": فحص 719 ألف مولود للكشف عن الأمراض الوراثية بالمجان
الطقس اليوم.. تحذير من انخفاض جديد في الحرارة وأمطار بهذه المحافظات
صندوق النقد يوافق على قرض لأوكرانيا بـ 8.1 مليار دولار
حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي
موعد والقناة الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم
أمريكا تجهز وحدة المسيرات الانتحارية للمشاركة في الهجوم على إيران
شرط أمريكي لعقد لقاء بين روبيو ووزير خارجية سوريا في ميونيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني : 85% من طلبات التصالح على مخالفات البناء ما زالت معلقة منذ 7 سنوات

التصالح
التصالح
البهى عمرو

أكد إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن عدداً من المواطنين تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء منذ نحو سبع سنوات، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج من أول وجديد الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن المجلس يعمل حالياً على مراجعة وتقييم بعض القوانين بهدف تصحيح مسارها ومعالجة أوجه القصور، مشيراً إلى أن بعض المواطنين تعرضوا لضرر نتيجة تطبيق بعض التشريعات، وأن هناك توجهاً لإعادة الحقوق لأصحابها.

وأشار إلى أنه لا توجد طلبات تصالح جديدة في الوقت الراهن، إلا أن الأزمة تكمن في الطلبات السابقة التي لم تُستكمل إجراءاتها بعد. وأضاف أن السنوات الماضية شهدت تكدساً كبيراً في طلبات التصالح، ما تسبب في إطالة أمد البت فيها.

وكشف أن عدداً من المواطنين سددوا مبالغ مالية كبيرة مقابل التصالح دون الحصول على إنهاء رسمي لإجراءاتهم، ولا يزالون يعانون من استمرار المعاملات.

كما أكد عدم وجود إحصاءات دقيقة بشأن عدد الوحدات المخالفة، نافياً صحة ما يُتداول حول وجود 2.5 مليون حالة تحتاج إلى التصالح، موضحاً أن المرحلة الأولى وحدها شهدت تقدم نحو 2.8 مليون طلب.

وأوضح أن نسبة الملفات التي تم الانتهاء منها لا تتجاوز 15%، فيما لا يزال نحو 85% من المتقدمين في انتظار استكمال إجراءاتهم، ومن بينهم من أُلغيت طلباتهم، محذراً من استمرار الأزمة في حال عدم حسم هذا الملف بشكل نهائي، خاصة مع صدور أحكام قضائية بحق بعض المواطنين.


 

مجلس النواب النواب التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

صرف مرتبات شهر مارس

قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

محافظ البحيرة

تشييع مهيب وعزاء ممتد لوالد مي عمر في البحيرة بمشاركة الشيخ ممدوح عامر

حالة الطقس

«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد| المحافظ تلتقي وفد سويسري ضمن مبادرة تعالوا نعرف مصر.. والنائب يشارك الأسر والطلاب الوافدين إفطار رمضان

ارشيفيه

إصابة شخص بطلق خرطوش في مشاجرة بالدقهلية

جانب من اللقاء

أسوان تستعد لمنتدى السلام والتنمية في نسخته السادسة

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد