برلماني: تأخر إجراءات التصالح ظلم للمواطنين و40 مليونا في طابور الانتظار

أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن هناك مواطنين تقدموا للتصالح على المباني الخاصة بهم منذ 7 سنوات مضت، وأنه حتى هذه اللحظة لم يتم حلها.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مجلس النواب يقوم بتقييم بعض القوانين من أجل تصحيح بعض الأمور.

ولفت إلى أن هناك بعض المواطنين تعرضوا للظلم بسبب تطبيق بعض القوانين، وأن كل مواطن له حق، ونعمل على إعادة الحقوق لأصحابها.

وأشار إلى أنه لا يوجد أشخاص يتقدمون للتصالح حاليًا، لكن المشكلة تكمن في أولئك الذين تقدموا للتصالح ولم يتم الانتهاء من إجراءات التصالح الخاصة بهم. موضحًا أنه في السنوات الماضية كان هناك 40 مليون مواطن يقفون في طابور التصالح، وأن هذا تسبب في تأجيل الموضوع.

وكشف أن هناك بعض المواطنين دفعوا أموالًا كثيرة، ولم يحصلوا على شيء، وبعد دفع الأموال من أجل التصالح، يعانون اليوم من استمرار إجراءات التصالح.