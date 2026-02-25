تكثيف العمل لإنهاء ملفات التراخيص والتصالح واسترداد الأراضي بالغردقة

عقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، اجتماعًا موسعًا بمكتبه، بحضور اللواء أحمد علي رئيس حي شمال، وسكرتير المدينة، وسكرتير حي جنوب، ومديري الإدارة الهندسية بالمدينة والأحياء، ومدير المشروعات والكهرباء بالمدينة، إلى جانب مهندسي المحلات والتصالحات والتراخيص والتنظيم بالأحياء، ومديري إدارات البيئة.

يأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة الدقيقة لأداء الأحياء والتأكد من تقديم خدمات سريعة وذات جودة للمواطنين، فضلًا عن متابعة سير العمل في عدد من الملفات الحيوية التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر.

وتناول الاجتماع متابعة ملفات تراخيص البناء، والتصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاع اليد، واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وتراخيص المحلات التجارية، بالإضافة إلى أعمال النظافة على مستوى المدينة.

واستعرض رئيس المدينة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في تلك الملفات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بإنهاء كافة المعاملات خلال المدد القانونية المحددة، مع الالتزام بالشفافية والدقة في الإجراءات لضمان تحقيق الصالح العام.

كما استمع اللواء ياسر حماية إلى أبرز التحديات التي تواجه الإدارات المختصة في إنهاء الملفات في التوقيتات المحددة، موجهًا بدراستها ووضع حلول قانونية وعاجلة لتذليل أي معوقات، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة العمل.

وشدد رئيس المدينة على تكثيف الحملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها بشكل فوري، مع المتابعة المستمرة لكافة الملفات لتحقيق الانضباط الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش الاجتماع منظومة النظافة، خاصة ما يتعلق بالشركات المنوطة بنقل مخلفات الهدم، وآليات التعامل معها، وتحديد المواقع المخصصة لإلقاء المخلفات، وتوضيح الجهات المسؤولة عن كل موقع لضمان عدم تراكمها.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مدينة الغردقة أن جميع الإدارات تعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل الميداني المستمر لتحقيق الانضباط وتقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات أهالي المدينة.