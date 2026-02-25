قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
أرقام ومقارنات مع المدربين السابقين.. ماذا قدم توروب في 25 مباراة مع الأهلي؟
محامي فرد أمن التجمع لـ صدى البلد: رجل الأعمال تسبب في أذى نفسي لموكلي
عدوان إسرائيلي جديد ضد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان
البرلمان يتحرك لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا.. وقانون جديد قريبا
مصرع وفقدان 21 مصريا.. الخارجية تتابع حادث غرق مركب هجرة غير شرعية
أثبت إزاي إني برئ.. مؤلف فخر الدلتا يخرج عن صمته بعد اتهامه بالتحرش.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكثيف العمل لإنهاء ملفات التراخيص والتصالح واسترداد الأراضي بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، اجتماعًا موسعًا بمكتبه، بحضور اللواء أحمد علي رئيس حي شمال، وسكرتير المدينة، وسكرتير حي جنوب، ومديري الإدارة الهندسية بالمدينة والأحياء، ومدير المشروعات والكهرباء بالمدينة، إلى جانب مهندسي المحلات والتصالحات والتراخيص والتنظيم بالأحياء، ومديري إدارات البيئة.

يأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة الدقيقة لأداء الأحياء والتأكد من تقديم خدمات سريعة وذات جودة للمواطنين، فضلًا عن متابعة سير العمل في عدد من الملفات الحيوية التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر.

وتناول الاجتماع متابعة ملفات تراخيص البناء، والتصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاع اليد، واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وتراخيص المحلات التجارية، بالإضافة إلى أعمال النظافة على مستوى المدينة.

واستعرض رئيس المدينة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في تلك الملفات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بإنهاء كافة المعاملات خلال المدد القانونية المحددة، مع الالتزام بالشفافية والدقة في الإجراءات لضمان تحقيق الصالح العام.

كما استمع اللواء ياسر حماية إلى أبرز التحديات التي تواجه الإدارات المختصة في إنهاء الملفات في التوقيتات المحددة، موجهًا بدراستها ووضع حلول قانونية وعاجلة لتذليل أي معوقات، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة العمل.

وشدد رئيس المدينة على تكثيف الحملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها بشكل فوري، مع المتابعة المستمرة لكافة الملفات لتحقيق الانضباط الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش الاجتماع منظومة النظافة، خاصة ما يتعلق بالشركات المنوطة بنقل مخلفات الهدم، وآليات التعامل معها، وتحديد المواقع المخصصة لإلقاء المخلفات، وتوضيح الجهات المسؤولة عن كل موقع لضمان عدم تراكمها.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مدينة الغردقة أن جميع الإدارات تعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل الميداني المستمر لتحقيق الانضباط وتقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات أهالي المدينة.

البحر الاحمر مدينة الغردقة مجلس مدسنة الغردقة محافظ البحر الاحمر البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

ترشيحاتنا

اقتحامات المستوطنين

110 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم

القوات الأوكرانية

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تعرضت لخسائر فادحة خلال 24 ساعة

مستوطنات تأكل الحق في أراضي الفلسطينيين

حماس: أمريكا تتخذ خطوات ميدانية تعزز الضم وتكرس السيادة الإسرائيلية على الضفة

بالصور

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط بمراكز ومدن الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار
وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار
وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

فيديو

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد