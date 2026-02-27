أسما إبراهيم تبهر متابعيها بإطلالتها .. صور

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



إطلالة أسما إبراهيم



لفتت أسما إبراهيم الأنظار بأناقتها وذوقها الراقي، حيث ارتدت فستان طويل يشيه العباءة و اتسم التصميم باللون الأسود المطرز.

أكملت أسما إبراهيم اطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الفضي، ولم تبالغ في الإكسسوارات و المجوهرات ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



أما من الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.