فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين… تعرف عليها

حمض الفوليك من أهم العناصر الغذائية خلال شهور الحمل، لأنه بيلعب دور أساسي في تكوين الجهاز العصبي للجنين وحمايته من التشوهات الخلقية.

فواكه غنية بحمض الفوليك

وفي السطور التالية، نستعرض فواكه غنية بحمض الفوليك تساعد كل أم في دعم صحة جنينها بشكل طبيعي وآمن.

-جوافة

يقول أخصائيو التغذية إنها غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين ج والبوتاسيوم والألياف، تشكل الجوافة أيضا قائمة الفواكه التي تحتوي على أكبر قدر من البروتين والمغنيسيوم.

-مانجو

كوب واحد من المانجو، 71 ميكروجرام من حمض الفوليك.

إلى جانب حمض الفوليك، فإنه يحتوي على الكثير من البوتاسيوم، والمانجيفيرين، وهو مضاد للأكسدة يتم دراسته لفوائده الصحية.

-البابايا

كوب واحد من البابايا، 53 ميكروغرام من حمض الفوليك، تتمتع البابايا بسمعة طيبة في العديد من الفوائد الصحية التي يطلق عليها "ثمرة الحياة الطويلة".

إنه يوفر العناصر الغذائية بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم والليكوبين والفيتامينات A وC وE وK. يحتوي أيضا على القليل من الحديد والكالسيوم.

-أفوكادو

1/3 من الأفوكادو، 40 ميكروغرام من حمض الفوليك

دسم ومرضي، الأفوكادو هو فاكهة تأتي مع فيتامين E والدهون الصحية غير المشبعة والألياف.

إلى جانب دور البطولة في الجواكامولي، فإن الأفوكادو مثالي في السلطات أو المهروسة فوق الخبز المحمص أو تستخدم بدلا من الزبدة في المخبوزات.

-التوت

1 كوب من الفراولة، 36 ميكروغرام من حمض الفوليك

1 كوب من التوت الأسود، 36 ميكروغرام من حمض الفوليك

1 كوب من التوت، 26 ميكروغرام من حمض الفوليك

التوت هو ثاني أكثر الفواكه شعبية في الولايات المتحدة (خلف الموز مباشرة)

يشكل التوت أيضا قائمة الفواكه التي تحتوي على معظم مضادات الأكسدة.

-رمان

1/2 كوب من الرمان، 33 ميكروغرام من حمض الفوليك

تشتهر بذور الرمان، المعروفة باسم الأريل، وعصيرها بآثارها المضادة للالتهابات. يعتبر الرمان أحد أكثر الأطعمة الصحية في الخريف.

-شمام

1 كوب من الشمام، 33 ميكروغرام من حمض الفوليك

الشمام المرطب والعصير من بين الفواكه التي تحتوي على أكبر قدر من الماء، وهو أمر مهم للصحة.

يحتوي على اللوتين والزياكسانثين، وهي العناصر الغذائية التي تدعم الرؤية الصحية. يبرز اللون البرتقالي النابض بالحياة في سلطات الفواكه وعلى أطباق الإفطار.

