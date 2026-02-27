قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
سكرتير بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بملف التصالح خلال زيارته اليوم لمركز إهناسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين… تعرف عليها

فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين
فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين
هاجر هانئ

حمض الفوليك من أهم العناصر الغذائية خلال شهور الحمل، لأنه بيلعب دور أساسي في تكوين الجهاز العصبي للجنين وحمايته من التشوهات الخلقية.

فواكه غنية بحمض الفوليك

وفي السطور التالية، نستعرض فواكه غنية بحمض الفوليك تساعد كل أم في دعم صحة جنينها بشكل طبيعي وآمن.

-جوافة

يقول أخصائيو التغذية إنها غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين ج والبوتاسيوم والألياف، تشكل الجوافة أيضا قائمة الفواكه التي تحتوي على أكبر قدر من البروتين والمغنيسيوم.

-مانجو

كوب واحد من المانجو، 71 ميكروجرام من حمض الفوليك.

إلى جانب حمض الفوليك، فإنه يحتوي على الكثير من البوتاسيوم، والمانجيفيرين، وهو مضاد للأكسدة يتم دراسته لفوائده الصحية.

-البابايا

كوب واحد من البابايا، 53 ميكروغرام من حمض الفوليك، تتمتع البابايا بسمعة طيبة في العديد من الفوائد الصحية التي يطلق عليها "ثمرة الحياة الطويلة".

إنه يوفر العناصر الغذائية بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم والليكوبين والفيتامينات A وC وE وK. يحتوي أيضا على القليل من الحديد والكالسيوم.

-أفوكادو

1/3 من الأفوكادو، 40 ميكروغرام من حمض الفوليك

دسم ومرضي، الأفوكادو هو فاكهة تأتي مع فيتامين E والدهون الصحية غير المشبعة والألياف.

إلى جانب دور البطولة في الجواكامولي، فإن الأفوكادو مثالي في السلطات أو المهروسة فوق الخبز المحمص أو تستخدم بدلا من الزبدة في المخبوزات.

-التوت

1 كوب من الفراولة، 36 ميكروغرام من حمض الفوليك

1 كوب من التوت الأسود، 36 ميكروغرام من حمض الفوليك

1 كوب من التوت، 26 ميكروغرام من حمض الفوليك

التوت هو ثاني أكثر الفواكه شعبية في الولايات المتحدة (خلف الموز مباشرة)

يشكل التوت أيضا قائمة الفواكه التي تحتوي على معظم مضادات الأكسدة.

-رمان

1/2 كوب من الرمان، 33 ميكروغرام من حمض الفوليك

تشتهر بذور الرمان، المعروفة باسم الأريل، وعصيرها بآثارها المضادة للالتهابات. يعتبر الرمان أحد أكثر الأطعمة الصحية في الخريف.

-شمام

1 كوب من الشمام، 33 ميكروغرام من حمض الفوليك

الشمام المرطب والعصير من بين الفواكه التي تحتوي على أكبر قدر من الماء، وهو أمر مهم للصحة.

يحتوي على اللوتين والزياكسانثين، وهي العناصر الغذائية التي تدعم الرؤية الصحية. يبرز اللون البرتقالي النابض بالحياة في سلطات الفواكه وعلى أطباق الإفطار.

المصدر: nbcphiladelphia

حمض الفوليك الحمل التشوهات الخلقية الجهاز العصبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

ترشيحاتنا

دوري أبطال أوروبا

ديربيات قوية ومثيرة في دور الـ16 في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا

مران الاهلي

لعبة الكراسي الموسيقية تشعل السباق إلى لقب الدوري بين الفرسان الأربعة

النادي الأهلي

شهر ونص.. الإصابة تبعد نجم سوبر عن مباريات الأهلي

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد