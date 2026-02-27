علاج التهاب اللثة.. إليك أفضل الطرق

التهاب اللثة هو المرحلة الأولى من أمراض اللثة، يتطور عندما تتراكم البلاك والجير والبكتيريا على الأسنان، مما يسبب اللثة الحمراء والتورمة والنزيف.

يمكنك التعامل مع التهاب اللثة بنجاح، خاصة بمساعدة طبيب الأسنان. ولكن إذا ترك التهاب اللثة دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى نوع أكثر حدة من أمراض اللثة التي تنطوي على فقدان العظام في فكك.

كيف تعالج التهاب اللثة؟

يهدف علاج التهاب اللثة إلى السيطرة على العدوى واستعادة صحة الأسنان واللثة. سيقوم طبيب الأسنان أو أخصائي اللثة بتنظيف أسنانك تماما لإزالة البكتيريا الضارة والبلاك والجير.

تشمل العلاجات الإضافية لالتهاب اللثة ما يلي:

التحجيم وتخطيط الجذور: يشبه هذا الإجراء تنظيف الأسنان الروتيني، ولكنه يصل إلى أعمق تحت لثتك. يزيل التحجيم الجير والبكتيريا. ينعم التخطيط أسطح جذور أسنانك ويمنع البكتيريا من الالتصاق.

تحسين نظافة الفم: عادة ما يزيل التنظيف الجيد للأسنان التهاب اللثة. لكن عليك الحفاظ على النظافة بمجرد عودتك إلى المنزل.

غسول الفم المضاد للميكروبات: يمكن أن يساعد الشطف باستخدام غسول الفم المضاد للميكروبات في تدمير البكتيريا المسببة للأمراض.

إصلاح أعمال الأسنان: قد يقوم طبيب الأسنان بإصلاح أو إزالة التيجان أو الحشوات أو الجسور التي تبرز أو لا تناسب بشكل صحيح. الأسطح الأكثر سلاسة أسهل في الحفاظ على نظافتها.

المصدر: clevelandclinic