انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى
كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير
بث مباشر لـ صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي
خبراء الضرائب: مصر اقتربت من الاكتفاء الذاتي في السكر.. لكن المصانع تعاني
موعد خسوف القمر الكلي في رمضان 2026
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي
لتعزيز التنسيق الإقليمي.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية
تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في دهس مهندس مواطنين بسيارة العلم الاسرائيلي
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة
لماذا تتصاعد المواجهات بين أفغانستان وباكستان مجددًا؟ | تقرير
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى نصر العاشر من رمضان
الزراعة: التوسع في المنافذ لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وتخفيضات 30%
مرأة ومنوعات

علاج التهاب اللثة.. إليك أفضل الطرق

هاجر هانئ

التهاب اللثة هو المرحلة الأولى من أمراض اللثة،  يتطور عندما تتراكم البلاك والجير والبكتيريا على الأسنان، مما يسبب اللثة الحمراء والتورمة والنزيف.

يمكنك التعامل مع التهاب اللثة بنجاح، خاصة بمساعدة طبيب الأسنان. ولكن إذا ترك التهاب اللثة دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى نوع أكثر حدة من أمراض اللثة التي تنطوي على فقدان العظام في فكك.

كيف تعالج التهاب اللثة؟

يهدف علاج التهاب اللثة إلى السيطرة على العدوى واستعادة صحة الأسنان واللثة. سيقوم طبيب الأسنان أو أخصائي اللثة بتنظيف أسنانك تماما لإزالة البكتيريا الضارة والبلاك والجير.

تشمل العلاجات الإضافية لالتهاب اللثة ما يلي:

التحجيم وتخطيط الجذور: يشبه هذا الإجراء تنظيف الأسنان الروتيني، ولكنه يصل إلى أعمق تحت لثتك. يزيل التحجيم الجير والبكتيريا. ينعم التخطيط أسطح جذور أسنانك ويمنع البكتيريا من الالتصاق.

تحسين نظافة الفم: عادة ما يزيل التنظيف الجيد للأسنان التهاب اللثة. لكن عليك الحفاظ على النظافة بمجرد عودتك إلى المنزل.

غسول الفم المضاد للميكروبات: يمكن أن يساعد الشطف باستخدام غسول الفم المضاد للميكروبات في تدمير البكتيريا المسببة للأمراض.

إصلاح أعمال الأسنان: قد يقوم طبيب الأسنان بإصلاح أو إزالة التيجان أو الحشوات أو الجسور التي تبرز أو لا تناسب بشكل صحيح. الأسطح الأكثر سلاسة أسهل في الحفاظ على نظافتها.

المصدر: clevelandclinic

التهاب اللثة علاج التهاب اللثة امراض اللثة علاج اللثة

