برلمان

لحماية الأطفال.. مشروع قانون جديد يلزم المنصات الرقمية بهذه الضوابط

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

وضع  مشروع قانون حماية الأطفال وتنظيم استخدام وسائل التواصل التزامات وضوابط على المنصات الرقمية بهدف تعزيز حماية الأطفال داخل الفضاء الإلكتروني.

ويفرض مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، التزامات واضحة على المنصات الرقمية وصناع المحتوى، لضبط الأداء الرقمي ومنع أي ممارسات قد تضر بالطفل أو بالمجتمع.

وفي هذا السياق أكد «البهي» في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن مشروع قانون “حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية” يمثل إطار تشريعي متكامل يوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية، موضحًا أن القانون يستهدف سد الثغرات التشريعية المتعلقة بتأثير المحتوى الرقمي على النشء، وفرض قواعد ملزمة تضمن الشفافية والمساءلة داخل المنصات المختلفة.

وأكد النائب أن ضبط عمل المنصات الرقمية لم يُعد خيار مشيرا إلى أن المشروع يلزم المنصات بالشفافية في إدارة المحتوى والإعلانات والخوارزميات، والامتثال للأوامر القضائية وأوامر النيابة العامة، إلى جانب تعيين ممثل قانوني داخل الدولة لتلقي الإخطارات الرسمية وتنفيذها بسرعة.

ويفرض مشروع القانون تطبيق آليات التصنيف العمري والتحقق من السن، لمنع وصول القُصّر إلى محتوى غير مناسب، مع منح الجهات المختصة صلاحيات رصد المخالفات وإزالتها أو تعطيلها أو حجبها وفقًا للقانون، وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين.

كما يرحب بالمحتوى التعليمي والتنموي والفني الملتزم، لكنه يشترط التسجيل الإلزامي عبر منصة مخصصة لصناع المحتوى الرقمي، وأي نشاط غير مسجل سيخضع للمساءلة القانونية.

ويحمي التشريع الطفل من الاستغلال الرقمي، سواء من خلال الألعاب أو المنصات، عبر إلزام الشركات بتطبيق معايير واضحة للخوارزميات ومنع استخدام أي آليات تؤثر سلبًا على السلامة النفسية أو توجه وعي الطفل بشكل مضلل، إضافة إلى حظر استغلال الأطفال في صناعة محتوى ربحي يضر بمصلحتهم الفضلى.

وتطرّق المشروع كذلك إلى التعامل مع الألعاب المحرضة على العنف وألعاب القمار، من خلال آليات تقييم وحجب وتجميد المسارات المالية المخالفة، فضلًا عن تقييد الإعلانات المرتبطة بها. 

حماية الأطفال قانون حماية الأطفال وتنظيم استخدام وسائل التواصل المنصات الرقمية تعزيز حماية الأطفال

