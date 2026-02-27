قانوني يوضح العقوبة المتوقعة للمتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية

كشف أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، العقوبة المتوقعة لواقعة «ميت عاصم» المتعلقة بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية، ونشر الفيديو على السوشيال ميديا، والقبض على المتهمين في القضية.

وقال المحامي بالنقض إن العقوبة قد تصل إلى الإعدام في مثل هذه الحالات، لأنه وفقًا للمادة 290 من قانون العقوبات، التي تتحدث عن جريمة الخطف المقترنة بهتك العرض، تكون العقوبة الإعدام.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن فيديو الشاب أثار حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعد دقائق من انتشار الواقعة، وهم الآن يُحاكمون.

- خطف المجني عليه بالقوة والتهديد وهتك عرضه

يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

- التعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء

طبقا للقانون ، إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.