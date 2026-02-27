أمطار ورياح.. 4 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى العاشر من رمضان: مثلت أسمى معاني التضحية
لأجل غير مسمى .. تأجيل كأس الأمم الإفريقية للسيدات بعد اعتذار المغرب عن الاستضافة
أسرع طريقة لمعرفتها ودفعها.. الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا
أرخص 5 سيارات صينية في مصر.. اركب أوتوماتيك 2026
مصطفى بكري : تحية لكل جندي التقط أنفاسه الأخيرة دفاعًا عن الوطن
العاشر من رمضان| بكري: العمل والجهد قادران على صنع المعجزات وتحقيق الانتصارات
مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وفاروق جعفر في عزاء مصطفى رياض نجم الترسانة
حقيقة إحالة نقيب المهندسين إلى محكمة جنح الأزبكية
موعد أذان الفجر يوم السبت 10 رمضان 2026.. اعرف توقيت السحور
محدش يقدر يزعلني.. نجل شعبان عبد الرحيم يكشف طريقة تعامله مع المواقف الصعبة
خصم 25% ورفع الإعفاء لـ100 ألف جنيه.. تفاصيل تعديلات قانون الضريبة على العقارات
مصطفي بكري: تضحيات الجيش المصري درس حي في الشجاعة والانتماء الوطني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 28 فبراير 2026، استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلاً، كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

​الظواهر الجوية المتوقعة
​شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحا) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

​فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.
 


​نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

​اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، سرعة الرياح من (50 إلى 60) كم/س، وارتفاع الأمواج (2 إلى 3) متر.
 

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا على النحو التالي:
درجات الحرارة فى القاهرة
العظمى 18 درجة.
الصغرى 10 درجة.
درجات الحرارة فى الإسكندرية
العظمى 18 درجة.
الصغرى 12 درجة.
درجات الحرارة فى مطروح
العظمى 16 درجة.
الصغرى 12 درجة.
درجات الحرارة فى سوهاج
العظمى 20 درجة.
الصغرى 09 درجة.
درجات الحرارة فى قنا
العظمى 23 درجة.
الصغرى 10 درجة.
درجات الحرارة فى أسوان
العظمى 23 درجة.
الصغرى 11 درجة.
 

