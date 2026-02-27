أمطار ورياح.. 4 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 28 فبراير 2026، استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلاً، كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.



​الظواهر الجوية المتوقعة

​شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحا) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.



​فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



​فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.





​نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.



​اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، سرعة الرياح من (50 إلى 60) كم/س، وارتفاع الأمواج (2 إلى 3) متر.



وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا على النحو التالي:

درجات الحرارة فى القاهرة

العظمى 18 درجة.

الصغرى 10 درجة.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

العظمى 18 درجة.

الصغرى 12 درجة.

درجات الحرارة فى مطروح

العظمى 16 درجة.

الصغرى 12 درجة.

درجات الحرارة فى سوهاج

العظمى 20 درجة.

الصغرى 09 درجة.

درجات الحرارة فى قنا

العظمى 23 درجة.

الصغرى 10 درجة.

درجات الحرارة فى أسوان

العظمى 23 درجة.

الصغرى 11 درجة.

