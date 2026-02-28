قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وافق على التسوية ولجأ للمحامي.. سيف زاهر يوضح أزمة الأهلي مع ريبيرو
بعد تحطم طائرة للجيش .. قرار هام من السلطات في بوليفيا
5 غيابات مؤثرة بـ الأهلي قبل مباراة زد في الدوري المصري
انتخابات نقابة المهندسين.. إعادة بين ربيع وحمودة على مقعد نقيب كفر الشيخ
سوريا .. سماع إطلاق نار بساحة الأمويين ومصدر يكشف التفاصيل
دعاء الليلة العاشرة من رمضان لزيادة الرزق.. ردده صباحا ومساء
سعر عيار 18 اليوم 28-2-2026
قبل قطع الخدمة.. طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي مارس 2026
ضياء عبدالخالق يفتح النار: أين اسمي من دعاية مسلسل علي كلاي
مسلسل درش الحلقة 10.. الأمل يعود لوالدة مصطفى شعبان
العراق يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة
فوز مثير لرجال يد الزمالك على سبورتنج في دوري المحترفين
أحمد عبد الحميد: السوشيال ميديا صنعت نجومًا بسرعة.. وكزبرة يستحق البطولة رغم الهجوم

محمد البدوي

تحدث الفنان أحمد عبد الحميد بصراحة عن تحديات جيله في الوسط الفني، مشيرًا إلى أن بعض الممثلين لم يحصلوا على الفرص التي تعكس قدراتهم الحقيقية، بينما تم الدفع بآخرين إلى مساحات أكبر من خبراتهم بسبب تأثير مواقع التواصل الاجتماعي.

 أدوات مميزة 

وأوضح عبد الحميد خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج أسرار عبر شاشة قناة النهار، أن هناك مواهب حقيقية في جيله تستحق إعادة التقدير، مستشهدًا بالفنان خالد أنور، مؤكدًا أنه ممثل قوي ويمتلك أدوات مميزة رغم تراجع حضوره مؤخرًا، ومتوقعًا له عودة قوية قريبًا.

 صناعة النجومية

وأضاف أن السوشيال ميديا أصبحت لاعبًا أساسيًا في صناعة النجومية، حيث تؤثر على اختيارات الجمهور أحيانًا، بل وتمتد إلى قرارات الإنتاج، إلا أن الشهرة الرقمية لا تعني بالضرورة نضجًا فنيًا كاملًا. 

 بريق النجاح السريع

وأشار إلى أن بريق النجاح السريع قد يربك البعض، معتبرًا أن المنصات الرقمية أفرزت أسماء لامعة على الإنترنت لكنها لم تثبت نفسها بعد على المستوى التمثيلي.

وفي المقابل، دافع عبد الحميد عن بعض الفنانين الصاعدين الذين انطلقوا من السوشيال ميديا، مؤكدًا أن من بينهم من يملك موهبة حقيقية، مثل كزبرة، مشددًا على أنه فنان مميز يتعرض أحيانًا للتشكيك أو التقليل من استحقاقه لأدوار البطولة، وهو أمر لا يقتصر عليه وحده.

كما أشار إلى أن فنانين مثل مصطفى غريب وعصام عمر يواجهون أحيانًا نظرة مشابهة، معتبرًا أن بعض الانتقادات تكون بدافع الغيرة أو عدم تقبل نجاح الآخرين، خاصة ممن حققوا حضورًا مختلفًا عن المسار التقليدي في الوسط الفني.

واختتم عبد الحميد حديثه بالتأكيد على أن الموهبة الحقيقية هي الفيصل في النهاية، وأن الاستمرارية وحدها هي ما يمنح الفنان مكانته بعيدًا عن ضجيج المنصات الرقمية.

