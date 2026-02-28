حاسبات مطروح تشارك في تحكيم مشروعات مدرسة التكنولوجيا التطبيقية

شاركت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة مطروح، في أعمال تحكيم عدد من المشروعات النوعية والمتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لطلاب مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بمطروح.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وفي إطار إيمان الجامعة بدورها الرائد في خدمة المجتمع وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة التعليمية.

وأوضح رئيس جامعة مطروح، أن الدكتور أحمد عادل إسماعيل، القائم بأعمال وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قام بتقييم المشروعات المقدمة وفق معايير علمية وفنية دقيقة، ركزت على الابتكار، والجدوى التطبيقية، ومدى ارتباط الأفكار المطروحة باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التحول الرقمي، بما يعكس مستوى الجدية والاحترافية في إعداد الطلاب.

وأكد الدكتور أحمد إسماعيل، أن المشاركة في تحكيم هذه المشروعات تأتي انطلاقًا من مسؤولية الجامعة المجتمعية، وحرصها على دعم النماذج التعليمية المتميزة، مشيرًا إلى أن مستوى المشروعات يعكس وعيًا متقدمًا لدى الطلاب بالتقنيات الحديثة وقدرتهم على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات في تقديم حلول عملية مبتكرة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية جامعة مطروح الرامية إلى توظيف خبراتها الأكاديمية والبحثية في دعم المشروعات التنموية والتعليمية، وترسيخ دورها كمؤسسة أكاديمية فاعلة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.