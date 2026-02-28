قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
صراع العمالقة في إسبانيا.. هل يتحول عمر مرموش إلى ورقة هجومية حاسمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد؟
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 28-2-2026
روسيا تعلق رحلاتها الجوية إلى إيران وإسرائيل
مسؤول إيراني: لا خطوط حمراء وجميع المصالح الأمريكية والإسرائيلية أهداف مشروعة
الولايات المتحدة تطلق "الغضب الهائل" ضد إيران.. وإسرائيل تعلن "زئير الأسد"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حاسبات مطروح تشارك في تحكيم مشروعات مدرسة التكنولوجيا التطبيقية

جامعة مطروح خلال المشاركة
جامعة مطروح خلال المشاركة
ايمن محمود

شاركت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة مطروح، في أعمال تحكيم عدد من المشروعات النوعية والمتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لطلاب مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بمطروح.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وفي إطار إيمان الجامعة بدورها الرائد في خدمة المجتمع وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة التعليمية.

وأوضح رئيس جامعة مطروح، أن الدكتور أحمد عادل إسماعيل، القائم بأعمال وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قام بتقييم المشروعات المقدمة وفق معايير علمية وفنية دقيقة، ركزت على الابتكار، والجدوى التطبيقية، ومدى ارتباط الأفكار المطروحة باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التحول الرقمي، بما يعكس مستوى الجدية والاحترافية في إعداد الطلاب.

وأكد الدكتور أحمد إسماعيل، أن المشاركة في تحكيم هذه المشروعات تأتي انطلاقًا من مسؤولية الجامعة المجتمعية، وحرصها على دعم النماذج التعليمية المتميزة، مشيرًا إلى أن مستوى المشروعات يعكس وعيًا متقدمًا لدى الطلاب بالتقنيات الحديثة وقدرتهم على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات في تقديم حلول عملية مبتكرة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية جامعة مطروح الرامية إلى توظيف خبراتها الأكاديمية والبحثية في دعم المشروعات التنموية والتعليمية، وترسيخ دورها كمؤسسة أكاديمية فاعلة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح جامعة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

ممدوح عباس

تخطت الـ2 مليار جنيه .. ممدوح عباس يكشف مديونية الزمالك الحقيقية وأرض أكتوبر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026

ترشيحاتنا

أرشيفية

هجمات إسرائيلية أمريكية مشتركة تستهدف مواقع تابعة للنظام الإيراني

ترامب

ترامب: الجيش الأمريكي بدأ عملية قتالية كبيرة في إيران

صفارات الإنذار

تفعيل صفارات الإنذار في كل أنحاء إسرائيل.. إغلاق المدارس وحظر التجمعات

بالصور

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد