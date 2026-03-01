قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان عاجل فى مجلس النواب حول مشكلات سوق الدواء ونقص الأصناف الحيوية
الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية
بغرض تأديبها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد شقيقها بمغاغة شمال المنيا
سقط العقل المدبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال علي خامنئي
الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تخدم أكثر من 2.1 مليون مواطن
وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع بنوك الاستثمار آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي
قطر تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتي سبل احتواء التصعيد العسكري بالمنطقة
مصدر مصري مسؤول يؤكد موقف القاهرة الداعي إلى حل الأزمات الإيرانية بالطرق الدبلوماسية
لبنان على صفيح ساخن.. اجتماع عاجل لمجلس الدفاع بعد تصاعد الأزمة «الإيرانية – الإسرائيلية»
«الأوقاف»: مُبادرة «صحح مفاهيمك» مستمرة.. و749 قافلة دعوية بالمدارس خلال شهر رمضان
باكستان: إصابة 5 أشخاص جراء اشتباكات بمحيط القنصلية الأمريكية
الأنبا بسادة يترأس قداس سيامة كهنة جدد ورسامة قمامصة بأخميم.. صور

ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا بساده مطران أخميم وساقلتة القداس الإلهي، أمس، في كنيسة القديسيْن الرسولَيْن بطرس وبولس (مقر المطرانية)، وشاركه نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم وعدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية وإيبارشية سوهاج والأديرة المجاورة، وسام نيافته عقب صلاة الصلح أربعة شمامسة كهنة جدد، وهم: 
الشماس مايكل كامل للخدمة بكنيسة القديسيْن مار مرقس الرسول والأنبا بيشوي في مدينة ناصر باسم القس مايكل، والشماس مينا زكريا للخدمة بدير القديس الأنبا شنوده الشرقي باسم القس مكسيموس، والشماس مينا فتحي للخدمة بدير القديس الأنبا شنوده الشرقي باسم القس دوماديوس، والشماس سامح فريد للخدمة بكنيسة الشهيدين ديسقورس واسكلابيوس في قرية المراجنة بساقلتة باسم القس ساويرس.

كما رسم نيافته خلال القداس أربعة من كهنة الإيبارشية في رتبة القمصية، وهم:
الأب القمص مينا أفرايم الكاهن بدير القديس الأنبا شنوده الشرقي، والأب القمص بولس يوسف الكاهن بكنيسة الشهيد مار جرجس في قرية العوامية بساقلتة، والأب القمص شاروبيم حلمي الكاهن بكنيسة الشهيدين مار جرجس ومار مينا في ساقلتة، والأب القمص إبراهيم قلدس الكاهن بدير القديس الأنبا شنوده الشرقي.

الأنبا بساده مطران أخميم القداس الإلهي العذراء الكاهن كهنة

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية

الأب خطفها من كندا لـ طنطا .. تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية| صور

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

