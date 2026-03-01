الأنبا بسادة يترأس قداس سيامة كهنة جدد ورسامة قمامصة بأخميم.. صور

صلى نيافة الأنبا بساده مطران أخميم وساقلتة القداس الإلهي، أمس، في كنيسة القديسيْن الرسولَيْن بطرس وبولس (مقر المطرانية)، وشاركه نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم وعدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية وإيبارشية سوهاج والأديرة المجاورة، وسام نيافته عقب صلاة الصلح أربعة شمامسة كهنة جدد، وهم:

الشماس مايكل كامل للخدمة بكنيسة القديسيْن مار مرقس الرسول والأنبا بيشوي في مدينة ناصر باسم القس مايكل، والشماس مينا زكريا للخدمة بدير القديس الأنبا شنوده الشرقي باسم القس مكسيموس، والشماس مينا فتحي للخدمة بدير القديس الأنبا شنوده الشرقي باسم القس دوماديوس، والشماس سامح فريد للخدمة بكنيسة الشهيدين ديسقورس واسكلابيوس في قرية المراجنة بساقلتة باسم القس ساويرس.

كما رسم نيافته خلال القداس أربعة من كهنة الإيبارشية في رتبة القمصية، وهم:

الأب القمص مينا أفرايم الكاهن بدير القديس الأنبا شنوده الشرقي، والأب القمص بولس يوسف الكاهن بكنيسة الشهيد مار جرجس في قرية العوامية بساقلتة، والأب القمص شاروبيم حلمي الكاهن بكنيسة الشهيدين مار جرجس ومار مينا في ساقلتة، والأب القمص إبراهيم قلدس الكاهن بدير القديس الأنبا شنوده الشرقي.