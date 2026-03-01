بدأت أيام المغفرة.. دعاء يوم 11 رمضان 2026

بعد انقضاء العشر الأوائل من رمضان2026 ، بدأت اليوم أيام المغفرة من الشهر الكريم ، ويبحث الكثير عن دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان ، حيث يستحب الدعاء في كل وقت برمضان وخاصة عند الإفطار.

دعاء يوم 11رمضان

اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك من الشهر المبارك أن تُطهِّر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب.. وتعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور..



اللَّهُمَّ اجعلنا في هذا اليوم المبارك من الشهر المبارك من الذين صاموا إيمانًا واحتسابًا.. وأكرمتهم بليلة القدر وكتبت لهم العتق من النار.. ووفَّقتهم لقيام الليل وأدخلتهم في رحمتك الواسعة.. وأظللتهم تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك..

اللَّهُمَّ بلِّغنا تمام الشهر ونحن في عافيةٍ ورضوانٍ منك.. وقد غفرت لنا ما سلف من ذنوبنا وما تأخر..

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان

اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل على، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

اَللّهُمَّ وَفِّقْنى فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْنى فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِنى فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِنى فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لى الحَوائِجَ والآمالَ.

اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْنى فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضًا لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدرى بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ.

أفضل ما دعا به الرسول في رمضان

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني هذا من أجمع الدعوات التي أرشد إليها النبي ﷺ، مثل أن يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره هذا من دعاء النبي ﷺ، يدعو به الإنسان، كذلك من دعاء النبي ﷺ: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر هذا من دعاء النبي ﷺ.