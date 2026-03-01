قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026
لمة شبابنا في رمضان.. كفر الشيخ تجمع القلوب ضمن حلقات القرآن الكريم
محمد مرجان: لازم نصبر على توروب ونحاسبه آخر الموسم مش طبيعي الأهلي يغير 4 مدربين
قطر تعلن تاجيل الأنشطة الرياضية ووديات منتخب مصر تواجه المجهول
ترامب: قضينا على 48 قائدا إيرانيا في نفس اللحظة وأوقفنا برنامج إيران النووي
تشكيل قمة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
محافظ الغربية يخفض سعر البيض إلى 110 جنيهات خلال تفقده معرض أهلاً رمضان
دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية
الدوري الفرنسي: مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليل
ارتفاع ضحايا القصف الأمريكي لمدرسة البنات في ميناب بإيران لـ148 قتـ.يلة
بعد إقرار البرلمان.. آلية ضبط القيمة الإيجارية بـ قانون الضريبة العقارية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إطلاق حملة «إفطار مسافر» لدعم ومساندة المسافرين خلال الشهر الفضيل بالإسماعيلية

الإسماعيلية انجي هيبة

دعم النائب موسى خالد، عضو مجلس النواب بحزب “مستقبل وطن”، حملة «إفطار مسافر» خلال شهر رمضان الكريم، وذلك لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين من المارة والمسافرين داخل محطة سكة حديد مصر بمحافظة الإسماعيلية، في إطار الدور الخدمي والمجتمعي للحزب وتعزيزًا لقيم التكافل والمشاركة المجتمعية.

وشهدت المبادرة انتشارًا واسعًا لفرق شبابية من أعضاء الحزب ومتطوعيه، حيث تم توزيع وجبات إفطار ساخنة، ومياه شرب، وعصائر على الركاب، خاصة المتجهين إلى المراكز والمدن البعيدة، ممن قد يحول السفر دون تمكنهم من الإفطار في أجواء مناسبة.

وأكد النائب موسى خالد أن مبادرة «إفطار مسافر» تأتي تنفيذًا لتوجيهات الأمانة المركزية للحزب، واستمرارًا لمسيرة العطاء والعمل المجتمعي التي ينتهجها الحزب، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف دعم المواطنين والتخفيف عنهم خلال الشهر الفضيل، لا سيما المسافرين الذين يدرك الحزب طبيعة ظروفهم واحتياجاتهم.

وتأتي هذه المبادرة في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية، عبر إطلاق مبادرات وفعاليات مجتمعية تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، وترسخ قيم التضامن والتكافل بين أبناء الوطن.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

الاهلي

قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

المتهمين

بنى سويف .. لهو أطفال ينتهي بمشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بمركز إهناسيا

الواقعة

خلافات زوجية تدفع زوج للتعدى على زوجته ووالدتها بالضرب بالشرقية

حبس المتهم

تأييد حكم المؤبد لمتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الإعاقة الذهنية في المنيا

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

