إطلاق حملة «إفطار مسافر» لدعم ومساندة المسافرين خلال الشهر الفضيل بالإسماعيلية

دعم النائب موسى خالد، عضو مجلس النواب بحزب “مستقبل وطن”، حملة «إفطار مسافر» خلال شهر رمضان الكريم، وذلك لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين من المارة والمسافرين داخل محطة سكة حديد مصر بمحافظة الإسماعيلية، في إطار الدور الخدمي والمجتمعي للحزب وتعزيزًا لقيم التكافل والمشاركة المجتمعية.

وشهدت المبادرة انتشارًا واسعًا لفرق شبابية من أعضاء الحزب ومتطوعيه، حيث تم توزيع وجبات إفطار ساخنة، ومياه شرب، وعصائر على الركاب، خاصة المتجهين إلى المراكز والمدن البعيدة، ممن قد يحول السفر دون تمكنهم من الإفطار في أجواء مناسبة.

وأكد النائب موسى خالد أن مبادرة «إفطار مسافر» تأتي تنفيذًا لتوجيهات الأمانة المركزية للحزب، واستمرارًا لمسيرة العطاء والعمل المجتمعي التي ينتهجها الحزب، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف دعم المواطنين والتخفيف عنهم خلال الشهر الفضيل، لا سيما المسافرين الذين يدرك الحزب طبيعة ظروفهم واحتياجاتهم.

وتأتي هذه المبادرة في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية، عبر إطلاق مبادرات وفعاليات مجتمعية تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، وترسخ قيم التضامن والتكافل بين أبناء الوطن.