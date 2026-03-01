محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال إنشاء مدرسة المتفوقين "STEM" بالخارجة

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها التفقدية صباح اليوم، أعمال الإنشاءات بمدرسة المتفوقين STEM بمقر مديرية التربية والتعليم السابق بمدينة الخارجة.

ورافق المحافظ، كل من محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز ، والمهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

و اطلعت المحافظ على نسب التنفيذ للمباني التعليمية ومباني الإقامة الملحقة، مشددةً على الالتزام بالخطة الزمنية للانتهاء من المشروع في شهر أغسطس المقبل ودخول الخدمة بالتزامن مع بدء العام الدراسي القادم.

كما وجّهت بدراسة مدى إمكانية إنشاء فرع بمركز الداخلة لخدمة طلاب المراكز المجاورة.

من ناحية أخرى، كلّفت المحافظ الأبنية التعليمية بعرض موقف المدارس ذات الكثافات الطلابية المرتفعة لإدراجها ضمن خطة التوسعات و إنشاء مباني ملحقة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.