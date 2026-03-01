وزير الخارجية العراقي يدعو الدول الأوربية لاتخاذ موقف فاعل للضغط باتجاه وقف الحرب وتهدئة الأوضاع

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الدول الأوربية لاتخاذ موقف فاعل للضغط باتجاه وقف الحرب وتهدئة الأوضاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

المواجهة تجاوزت "الضربات المحدودة" ونقترب من حرب مفتوحة بأهداف غير معلنة

قال الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس، إن "طبول الحرب كانت تُقرع منذ فترة"، وأن المفاوضات السابقة بين الأطراف كانت محكومة بخطوط حمراء متعارضة، فالولايات المتحدة وإسرائيل وضعتا ثلاثة محددات أساسية تتعلق بالملف النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية بعيدة المدى، والأذرع الإقليمية لطهران مثل حزب الله والحوثيون وبعض الفصائل العراقية.

وأضاف خلال لقاء مع "إكسترا نيوز"، أنه في المقابل، تمسك المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي بموقف رافض لتوسيع نطاق التفاوض خارج الملف النووي، معتبرًا أن تلك الشروط تمسّ الكرامة الوطنية الإيرانية.

واعتبر عبد الرحيم علي أن الضربات الأمريكية–الإسرائيلية لم تكن تستهدف فقط إخضاع طهران، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، نحو محاولة إنهاء نظام "الملالي"، سواء عبر إضعافه عسكريًا وأمنيًا أو دفعه إلى مفاوضات تحت ضغط النار.

ورأى أن ما يجري يتجاوز سيناريو "الضربات المحدودة"، مرجحًا أننا أمام حرب مفتوحة غير محددة بزمن، بل بأهداف، وأن مسارها سيتحدد بمدى صمود الحرس الثوري الإيراني، وقدرته على إدارة المعركة بعد مقتل خامنئي وعدد من القيادات العسكرية البارزة.

كما حذر من أن أي انزلاق نحو استهداف منشآت نفطية خليجية أو تهديد الملاحة في مضيق هرمز سيؤدي إلى تدويل الصراع بشكل أوسع، ويضع حتى حلفاء إيران في موقف حرج، نظرًا لاعتماد الاقتصاد العالمي على خطوط الطاقة في المنطقة.

