أمير هشام بعد فوز الزمالك على بيراميدز: معتمد جمال نجم فوق العادة

حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وعلق الإعلامي أمير هشام عبر حسابه بموقع فيسبوك: فوز وصدارة مستحقة جداً لنادي الزمالك بعد مباراة ممتعة امام بيراميدز.

وتابع: إصرار وروح كبيرة جداً لو كمل الفريق بيهم هيكون المرشح الاول للفوز بالدوري وبدعم جمهوره الرائع.

وأضاف: مباراة مميزة من ناصر منسي و عبد الله السعيد وبيزيرا،معتمد جمال نجم فوق العادة ادارة فنية مميزة جداً للمباراة، ماتش كان حلو والدوري ممتع جداً جداً .

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد ان احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي بعد خطأ من احمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.



وبتلك النتيجة اعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في المركز الثاني.