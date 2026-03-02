خالد طلعت: الزمالك يصنع المعجزات

حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وعلق الناقد الرياضي خالد طلعت عبر حسابه بموقع فيسبوك : الزمالك يصنع المعجزات في ظل المشاكل والأزمات والكوارث والمصايب وقضايا ايقاف القيد وهروب اللاعبين وفسخ التعاقدات وغرامات الفيفا والاصابات الكتيرة وحالة الافلاس وسحب الأرض وتأخر المستحقات المادية وبيع اللاعبين واللجوء لمدربين محليين واللعب بالناشئين .

وأضاف: الزمالك بيعتلي صدارة الدوري منفردا متفوقا على الأهلي وبيراميدز اللي بيملكوا الاستقرار والهدوء والفلوس الكتيرة والتعاقدات مع نجوم كبار بملايين وصرف المستحقات في ميعادها ومدربين اجانب بملايين.. الزمالك يحقق المستحيل!!

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد ان احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي بعد خطأ من احمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.



وبتلك النتيجة اعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في المركز الثاني.