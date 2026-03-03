برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 3 مارس: مراعاة مشاعر حبيبك

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 على العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026

لن تواجه علاقتك أي مشاكل كبيرة، وسيؤدي انضباطك إلى نجاحك المهني، حافظ على ثروتك بحكمة، وستبقى صحتك سليمة..

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

سيجد العاملون في مجالات الهندسة المعمارية، والسيارات، والتسويق، والصناعات الدوائية، والضيافة فرصًا جديدة في الخارج. من الجيد التفكير في تحديات جديدة مُرتبطة بالعمل، وسيتلقى الطلاب المُنتظرون للقبول في الجامعات الأجنبية أخبارًا سارة.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

حافظ على شرب كمية كافية من الماء يوميًا وتجنّب استخدام الشاشات لفترات طويلة دون انقطاع. خطوات صغيرة ومنتظمة للعناية بالنفس ستعزز قدرتك على التحمل والتركيز.

برج العقرب عاطفيا

تجنب المحادثات غير السارة، وكن مبادرًا في مراعاة مشاعر حبيبك عند اتخاذ القرارات المصيرية. ستتلقى بعض الفتيات العازبات عروض زواج جديدة، بينما سينجح بعض الرجال العزاب في كسب قلب من يعجبون به، أما المتزوجات، فسيكون من حسن حظهن الحمل اليوم، من الأفضل أيضًا عدم السماح لأي طرف ثالث بالتدخل في شؤون الحياة الزوجية.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد تتمكن أيضًا من تقديم مساعدة مالية لصديق محتاج. يُعدّ النصف الثاني من اليوم مناسبًا أيضًا لحجز الفنادق وتذاكر الطيران لقضاء عطلة في الخارج. سيتمكن رجال الأعمال من سداد ديونهم وسيحصلون على عوائد جيدة اليوم.