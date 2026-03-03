الجسر العربي خيار آمن واقتصادي للمسافرين في ظل اضطراب الرحلات الجوية.. تفاصيل

في ظل استمرار اضطراب حركة الطيران بالمنطقة، تبرز «شركة الجسر العربي للملاحة» كبديل بحري منتظم يضمن استمرارية انتقال المسافرين والمجموعات السياحية بين مصر والأردن، مع خطط لزيادة عدد الرحلات لاستيعاب الطلب المتصاعد.



وأكد مدير عام الشركة عدنان العبادلة، أن الجسر العربي، المملوكة لحكومات مصر والأردن والعراق، تواصل تقديم خدماتها بشكل طبيعي وآمن، مع انتظام رحلاتها اليومية على الخط البحري الدولي (العقبة – نويبع) والخط السياحي (العقبة – طابا). وأوضح أن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على زيادة عدد الرحلات البحرية عبر أسطولها، لمواجهة تداعيات إلغاء وتأجيل عدد كبير من الرحلات الجوية.

وأشار إلى أن الجسر العربي تمثل حلقة الاتصال الرئيسية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية عبر خطوطها البحرية، ما يمنح المسافرين بديلًا مباشرًا وفعالًا في ظل تحويل بعض شركات الطيران مساراتها أو تعليق عملياتها بسبب الحرب في المنطقة، وهو ما أثر على استكمال البرامج السياحية وعودة بعض المسافرين إلى بلدانهم.

ولفت العبادلة إلى أن الشركة توفر للمسافرين إمكانية الوصول إلى وجهاتهم النهائية من خلال رحلاتها المنتظمة، مع الربط الجوي عبر مطاري مطار شرم الشيخ الدولي ومطار القاهرة الدولي للسفر إلى مختلف دول العالم.

كما أكد قدرة الشركة على نقل الأشقاء العراقيين والسوريين القادمين من مصر إلى بغداد ودمشق عبر الخط الدولي (نويبع – العقبة)، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، خاصة لمن ألغيت حجوزاتهم الجوية نتيجة الظروف الراهنة.



وأوضح أن الشركة تتيح الحجز المسبق بسهولة من خلال مكاتبها المعتمدة في الأردن ومصر أو عبر نظام الحجز الإلكتروني على موقعها الرسمي، بما يمنح المسافرين مرونة في اختيار مواعيد السفر الملائمة، ويعزز من دور النقل البحري كخيار آمن واقتصادي في أوقات الأزمات.