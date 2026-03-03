تسلا متهمة بتفضبل العمال الأجانب على الأمريكان.. ما السر؟

تواجه شركة "تسلا" دعوى قضائية مثيرة للجدل تتهمها بتعمد تفضيل توظيف حاملي تأشيرات (H-1B) الأجنبية على المواطنين الأمريكيين، وذلك في خطوة تهدف – حسب ادعاء الدعوى – إلى خفض تكاليف العمالة والسيطرة بشكل أكبر على الموظفين.

وتأتي هذه الأزمة القانونية في وقت حساس تمامًا، حيث تزايدت الضغوط السياسية مع توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز الوظائف التصنيعية المحلية والحد من الاعتماد على العمالة الخارجية.

وقد سمح القاضي مؤخرًا باستمرار القضية، مما يضع تسلا تحت مجهر الرقابة الفيدرالية في ملفات الهجرة والعمل.

تحول مصنع "فريمونت" لإنتاج مليون روبوت "Optimus" سنويًا

بالتزامن مع هذه الضغوط القانونية، أعلنت تسلا في 29 يناير 2026 عن خطة استراتيجية لتحويل مصنعها الشهير في "فريمونت" بولاية كاليفورنيا من إنتاج السيارات إلى مركز عالمي لتصنيع الروبوتات.

وتعتزم الشركة إيقاف خطوط إنتاج طرازي (Model S) و (Model X) العريقين، وإعادة تجهيز المنشأة بالكامل لإنتاج روبوت "Optimus" البشري.

وتهدف تسلا إلى الوصول لطاقة إنتاجية تبلغ مليون روبوت سنويًا بمجرد اكتمال عملية التحديث، وهو رهان ضخم يعكس رؤية إيلون ماسك في أن الذكاء الاصطناعي المادي هو المستقبل الحقيقي للشركة.

تأثير سياسات التوظيف على الأمريكي حول الهجرة والعمل

تمثل هذه القضية نقطة تحول في النقاش الوطني حول كيفية موازنة الشركات الكبرى بين حاجتها للكفاءات التقنية وبين التزاماتها تجاه القوى العاملة المحلية.

فبينما تدفع السياسات الحكومية الحالية نحو إحياء الوظائف داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يرى منتقدو تسلا أن ممارساتها في تفضيل العمالة الوافدة تضعف سوق العمل الأمريكي.

ومن المتوقع أن يكون لنتائج هذه المحاكمة تداعيات كبرى ليس فقط على شركة تسلا، بل على جميع شركات "سيليكون فالي" التي تعتمد بشكل كبير على برامج التأشيرات لجذب المهندسين والمبرمجين من خارج البلاد.