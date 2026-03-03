قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة حادة في أسعار الرحلات بين آسيا وأوروبا بعد إغلاق مراكز الطيران الخليجية
موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 13 رمضان 2026 في جميع محافظات مصر
كندا.. سفارة جديدة تغلق أبوابها في السعودية
الخارجية الأمريكية تأمر بإجلاء موظفيها من 3 دول إضافية
ترامب: ردنا على مهاجمة سفارتنا في الرياض سيتضح "قريبا"
بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت
سماع دوي انفجارات في مدينتي أصفهان وشيراز الإيرانيتين
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية "محصنة"
قطر: التصدي لطائرتين مقاتلتين و98 صاروخا باليستيا منذ بدء الهجمات الإيرانية
الهجوم بمسيرات على أحد أكبر مشروعات تخزين النفط الخام في الشرق الأوسط
عضو في مجلس الخبراء : اختيار المرشد الإيراني الجديد لن يستغرق وقتاً
هل كثرة المضمضة في نهار رمضان تفسد الصيام؟.. مجدي عاشور يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسلا متهمة بتفضبل العمال الأجانب على الأمريكان.. ما السر؟

تسلا
تسلا
عزة عاطف

تواجه شركة "تسلا" دعوى قضائية مثيرة للجدل تتهمها بتعمد تفضيل توظيف حاملي تأشيرات (H-1B) الأجنبية على المواطنين الأمريكيين، وذلك في خطوة تهدف – حسب ادعاء الدعوى – إلى خفض تكاليف العمالة والسيطرة بشكل أكبر على الموظفين. 

وتأتي هذه الأزمة القانونية في وقت حساس تمامًا، حيث تزايدت الضغوط السياسية مع توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز الوظائف التصنيعية المحلية والحد من الاعتماد على العمالة الخارجية. 

وقد سمح القاضي مؤخرًا باستمرار القضية، مما يضع تسلا تحت مجهر الرقابة الفيدرالية في ملفات الهجرة والعمل.

تحول مصنع "فريمونت" لإنتاج مليون روبوت "Optimus" سنويًا

بالتزامن مع هذه الضغوط القانونية، أعلنت تسلا في 29 يناير 2026 عن خطة استراتيجية لتحويل مصنعها الشهير في "فريمونت" بولاية كاليفورنيا من إنتاج السيارات إلى مركز عالمي لتصنيع الروبوتات. 

وتعتزم الشركة إيقاف خطوط إنتاج طرازي (Model S) و (Model X) العريقين، وإعادة تجهيز المنشأة بالكامل لإنتاج روبوت "Optimus" البشري. 

وتهدف تسلا إلى الوصول لطاقة إنتاجية تبلغ مليون روبوت سنويًا بمجرد اكتمال عملية التحديث، وهو رهان ضخم يعكس رؤية إيلون ماسك في أن الذكاء الاصطناعي المادي هو المستقبل الحقيقي للشركة.

تأثير سياسات التوظيف على الأمريكي حول الهجرة والعمل

تمثل هذه القضية نقطة تحول في النقاش الوطني حول كيفية موازنة الشركات الكبرى بين حاجتها للكفاءات التقنية وبين التزاماتها تجاه القوى العاملة المحلية. 

فبينما تدفع السياسات الحكومية الحالية نحو إحياء الوظائف داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يرى منتقدو تسلا أن ممارساتها في تفضيل العمالة الوافدة تضعف سوق العمل الأمريكي. 

ومن المتوقع أن يكون لنتائج هذه المحاكمة تداعيات كبرى ليس فقط على شركة تسلا، بل على جميع شركات "سيليكون فالي" التي تعتمد بشكل كبير على برامج التأشيرات لجذب المهندسين والمبرمجين من خارج البلاد.

تسلا دعوى قضائية ضد تسلا توظيف الأجانب في تسلا روبوت Optimus سياسات الهجرة والعمل 2026 إنتاج الروبوتات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

برئاسة مصر.. مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس يناقش برنامج تسريع التحول الرقمي

أسعار الدولار اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

سعر الريال السعودي

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

بالصور

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

جفاف العين فى رمضان.. 3 أعراض لا تغفلها

جفاف العين فى رمضان
جفاف العين فى رمضان
جفاف العين فى رمضان

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟ مفاجآت علمية قد لا تعرفها

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟
ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟
ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟.. طبيب يكشف الحقيقة

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة
هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة
هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد