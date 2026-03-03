قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سماع دوي انفجارات في مدينتي أصفهان وشيراز الإيرانيتين
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية "محصنة"
قطر: التصدي لطائرتين مقاتلتين و98 صاروخا باليستيا منذ بدء الهجمات الإيرانية
الهجوم بمسيرات على أحد أكبر مشروعات تخزين النفط الخام في الشرق الأوسط
عضو في مجلس الخبراء : اختيار المرشد الإيراني الجديد لن يستغرق وقتاً
هل كثرة المضمضة في نهار رمضان تفسد الصيام؟.. مجدي عاشور يجيب
إيران: مقـ.تل 13 جنديا في هجوم إسرائيلي على قاعدة عسكرية بمحافظة كرمان
النفط يواصل الصعود لليوم الثالث مع تصاعد الحرب واتساع المخاطر في مضيق هرمز
ترامب: الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى بريطانيا لشن حرب في الشرق الأوسط
بقوة 6.1 ريختر.. هزة أرضية قوية تضرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا
هل النوم بعد صلاة الفجر يسبب كوابيس؟.. الإفتاء ترد
عيار 21 يسجل 7450 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر
الذهب يقلص مكاسبه مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية بسبب الحرب

وكالات

قلص الذهب بعض مكاسبه المبكرة مع ترقب المتداولين لاحتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لكبح التضخم الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط. 

تراجع المعدن النفيس بنسبة تصل إلى 0.3% قبل أن يتداول بارتفاع حوالي 1%. وارتفعت الأسعار في وقت سابق إلى أعلى مستوى لها في شهر بسبب الطلب على الملاذ الآمن. 

وقال الرئيس دونالد ترمب إن الولايات المتحدة ستواصل هجومها العسكري ضد إيران طالما استغرق الأمر، موضحاً لأول مرة أربعة أهداف يأمل في تحقيقها للحد من التهديد الذي تشكل إيران، على حد وصفه. وانخفضت الفضة والبلاديوم. أدى المزاج المتشائم يوم الإثنين إلى انخفاض الأسهم العالمية قبل أن تمحو الخسائر.

 وارتفع الدولار وتراجعت سندات الخزانة الأميركية بسبب المخاوف من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي.

وارتفع النفط بأكبر قدر في أربع سنوات. تأثير التضخم على أسعار الذهب حدت هذه المخاوف من مكاسب الذهب، مع بدء المتداولين في أخذ مخاطر التضخم الأعلى في الاعتبار، وفقاً لفرانك مونكام، رئيس استراتيجية وتداول الاقتصاد الكلي في "بافالو بايو كوموديتيز" (Buffalo Bayou Commodities).

 وأضاف: "قد يجبر ذلك الاحتياطي الفيدرالي ونظرائه العالميين على رفع أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط السعرية المتزايدة. في الواقع، قام متداولو المبادلات بالفعل بتقليص الرهانات على نطاق تخفيضات الفائدة". 

وعادة ما تكون أسعار الفائدة الأعلى سلبية للمعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

جفاف العين فى رمضان.. 3 أعراض لا تغفلها

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟ مفاجآت علمية قد لا تعرفها

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟.. طبيب يكشف الحقيقة

طبق جانبي على السفرة.. كفتة دجاج مشوية مع زبادي بالخيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

