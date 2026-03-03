الذهب يقلص مكاسبه مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية بسبب الحرب

قلص الذهب بعض مكاسبه المبكرة مع ترقب المتداولين لاحتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لكبح التضخم الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

تراجع المعدن النفيس بنسبة تصل إلى 0.3% قبل أن يتداول بارتفاع حوالي 1%. وارتفعت الأسعار في وقت سابق إلى أعلى مستوى لها في شهر بسبب الطلب على الملاذ الآمن.

وقال الرئيس دونالد ترمب إن الولايات المتحدة ستواصل هجومها العسكري ضد إيران طالما استغرق الأمر، موضحاً لأول مرة أربعة أهداف يأمل في تحقيقها للحد من التهديد الذي تشكل إيران، على حد وصفه. وانخفضت الفضة والبلاديوم. أدى المزاج المتشائم يوم الإثنين إلى انخفاض الأسهم العالمية قبل أن تمحو الخسائر.

وارتفع الدولار وتراجعت سندات الخزانة الأميركية بسبب المخاوف من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي.

وارتفع النفط بأكبر قدر في أربع سنوات. تأثير التضخم على أسعار الذهب حدت هذه المخاوف من مكاسب الذهب، مع بدء المتداولين في أخذ مخاطر التضخم الأعلى في الاعتبار، وفقاً لفرانك مونكام، رئيس استراتيجية وتداول الاقتصاد الكلي في "بافالو بايو كوموديتيز" (Buffalo Bayou Commodities).

وأضاف: "قد يجبر ذلك الاحتياطي الفيدرالي ونظرائه العالميين على رفع أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط السعرية المتزايدة. في الواقع، قام متداولو المبادلات بالفعل بتقليص الرهانات على نطاق تخفيضات الفائدة".

وعادة ما تكون أسعار الفائدة الأعلى سلبية للمعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.