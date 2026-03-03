قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف
قطر للطاقة: سنوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
فرنسا تستعد لتسيير رحلات لإعادة رعاياها العالقين بالشرق الأوسط
حوادث

ضبط 600 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" منتهية الصلاحية بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، من مصادرة  600كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" ، غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز المحافظة.

حملات بيطرية 


كانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلفت لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية بقيادة الدكتور الشربينى عطالله مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وضمت الإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة ، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع مباحث تموين الغربية وشرطة المسطحات والبيئة، ومفتشى مديرية التموين وفرع هيئة سلامة الغذاء.

ردع مخالفين 

وأسفر مرور اللجان عن ضبط 600 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و بيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

تحريز المضبوطات


وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل مصادرة لحوم حملات بيطرية

