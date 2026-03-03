تضامن الغربية: جمعية الأورمان توزع 880 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالغربية، توزيع جمعية الأورمان 880 بطانية على أسر أولى بالرعاية فى قرى صا الحجر وكفرالدوار وكوم عبود بمركز بسيون، وقرى سما وكوم على والابيارى وسجين الكوم وعزبة البكرى بمركز قطور، وذلك بإشراف المديرية و تحت رعاية اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

توجيهات تضامن الغربية

وقالت مديرية التضامن الإجتماعى بالغربية، أن توزيع البطاطين في شهر رمضان هذا العام يأتي كجزء من مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة، حيث تم اختيار الأسر بعناية فائقة عبر قواعد بيانات التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدفء لمستحقيه في أبعد قرى المحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشادت المديرية، بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الإجتماعى خلال هذا الشهر المبارك لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًة أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والإستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء .

دعم الأسر والعائلات

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا حيث تضمن توفير بطاطين الشتاء فى شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن الجمعية لا تقدم مجرد غطاء، بل تقدم رسالة طمأنة لأهالينا في قرى الغربية بأننا معهم دائماً، بالإضافة الى إختيار أجود أنواع الألحفة والبطاطين لضمان الدفء والكرامة الإنسانية.