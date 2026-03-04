قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

نهى بكر : علينا الحذر من استغلال طيبة الشعب المصري في الحرب الإيرانية

الحرب الإيرانية
الحرب الإيرانية
قسم التوك شو

قالت نهى بكر، أستاذ العلوم السياسة بالجامعة الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نموذجًا للقيادة غير المتوقعة، سواء في قراراته أو في تداعياتها، وهو ما انعكس بوضوح على مسار المواجهة الحالية، موضحًة أن هناك تساؤلات حول حدود الردع وحسابات التوازن، وذلك بعد اتساع دائرة الصراع لتشمل نحو عشر دول بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

اختراقات أمنية عميقة داخل إيران

وأضافت "بكر"، خلال لقائها مع الإعلامي نشأت الديهي مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن هناك أحاديث عن اختراقات أمنية عميقة داخل إيران، وتوغل استخباراتي واسع للموساد بشقيه البشري والتكنولوجي، بما يؤكد أننا أمام حرب تحسمها التكنولوجيا بقدر ما تحسمها القوة العسكرية.

وأكدت "بكر"، أن الصين تواصل الابتعاد عن الانخراط العسكري المباشر، مفضلة التركيز على مسارها الاقتصادي، في وقت تشير فيه المعطيات إلى أن الغضب خلال الأسابيع الماضية داخل إيران والذي شهده الشارع بدعم من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن منشآت دول الخليج التي تضررت سيقوم بإعادة تأهيلها استثمارات أمريكية، ما يعيد تدوير الأزمة لصالح المصالح الاقتصادية لواشنطن.

وطالبت "بكر"، أهمية انتباه مصر لحساسية الظرف الراهن، وضرورة التماسك الداخلي في مواجهة ارتدادات الصراع، خاصة أن سيكون هناك تداعيات نفسية إلى جانب التداعيات الاقتصادية، تستوجب الحذر من محاولات استغلال طيبة الشارع المصري أو بث القلق، في لحظة تتطلب وعيًا جماعيًا ويقظة وطنية.

