قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: إيران تتعرض لأعنف هجوم صهيو أمريكي في تاريخها
صواريخ إيران تطرد الأمريكان .. واشنطن تفتح باب الإجلاء لموظفيها في السعودية
لبنان تحت القصف .. غارة جوية إسرائيلية على فندق في ضاحية الحازمية ببيروت
الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران
أسواق الطاقة على المحك .. ترامب يُعلن حماية الملاحة البحرية في الشرق الأوسط
5 سنن نبوية عند سماع الأذان .. لا تفوت ثوابها في رمضان
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026
بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
إبراهيم سعيد يُوجّه رسالة لـ أحمد حسن بعد سحور الجيل الذهبي
بالأسماء .. إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمّم غاز داخل منزل في المنيا
مصرع وإصابة 10 أشخاص في غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك اللبنانية
ضهري وسندي| مصطفى غريب يُوجّه رسالة مُؤثرة لهشام ماجد بعد ظهوره كضيف شرف في «هيا كيميا»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مُحاكمة متهم بالانضمام لـ تنظيم داعش عين شمس.. اليوم

المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى
مصطفي رجب

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش، في القضية رقم 17409 لسنة 2025، جنايات عين شمس.


تفاصيل القضية 

وكشف أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من 2022 وحتى 7 نوفمبر 2023، المتهم أسس وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أن المتهم ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بان جمع بيانات ومعلومات وأمد بها الجماعة موضوع الاتهام، واستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بينه وبين أشخاص أخرين منتمين لتلك الجماعة، قام بعمل من أعمال الإعداد والتحضير لارتكاب جريمة إرهابية بان رصد عدد من التمركزات الأمنية تمهيدا لاستهدافها

المستشار محمد السعيد الشربينى محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش داعش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

توروب

توروب غاضب من الجناح الطائر.. سر استبعاده من مواجهة الأهلي والمقاولون

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

ترشيحاتنا

اسكواش

بمشاركة 5 مصريين.. انطلاق دور الـ16 ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للإسكواش

اتحاد الطائرة

نتائج الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة

خالد طلعت

بعد أشرف داري.. خالد طلعت يثير الجدل بشأن ملف الإعارات بالأهلي

بالصور

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

فوائد تناول الطماطم على السحور في رمضان .. يدعم الترطيب والطاقة

لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟

أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع

أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد