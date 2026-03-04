مُحاكمة متهم بالانضمام لـ تنظيم داعش عين شمس.. اليوم

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش، في القضية رقم 17409 لسنة 2025، جنايات عين شمس.



تفاصيل القضية

وكشف أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من 2022 وحتى 7 نوفمبر 2023، المتهم أسس وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أن المتهم ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بان جمع بيانات ومعلومات وأمد بها الجماعة موضوع الاتهام، واستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بينه وبين أشخاص أخرين منتمين لتلك الجماعة، قام بعمل من أعمال الإعداد والتحضير لارتكاب جريمة إرهابية بان رصد عدد من التمركزات الأمنية تمهيدا لاستهدافها