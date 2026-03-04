قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية دمرت مقاتلة إسرائيلية شمال طهران
الصحة: نستهدف الوصول بنسبة استخدام الوسائل بين السيدات في سن الإنجاب إلى 70%
مصر تؤكد رفضها أي ذرائع لتبرير الاعتداءات أو المساس بسيادة الدول العربية
مصر والسعودية والإمارات وعمان وسوريا تحذر من اتساع نطاق الصراع وتهديده للأمن والسلم الدوليين
وزير دفاع الاحتلال يصدر تعليمات باغتيال أي مسؤول يتم تعيينه من قبل النظام الإيراني
هجمات على الكويت والعراق.. وتعرض ناقلة نفط لانفجار بالإمارات
مصادر أمنية: مسيرة تستهدف مقر جماعة معارضة كردية إيرانية في إقليم كردستان العراق
تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم
رئيس وزراء إسبانيا: نرفض الحرب ونتضامن مع الدول التي تتعرض لهجمات إيرانية
محافظ المنيا: توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمعارض «أهلاً رمضان» وتشديد الرقابة على الأسواق
مع اقتراب موعد عيد الفطر 2026.. حكاية كعك العيد من التراث إلى المائدة
معلومات الوزراء: اتساع المواجهات بالمنطقة يعمّق تقلبات الأسواق ويدعم الدولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رافينيا بعد الخروج أمام أتلتيكو: فخورون بأدائنا ونركز على الليجا ودوري الأبطال

رافينيا
رافينيا
إسراء أشرف

أكد رافينيا، نجم نادي برشلونة، شعوره بالفخر تجاه أداء فريقه أمام أتلتيكو مدريد، رغم الخروج من نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الإخفاق في تعويض نتيجة الذهاب (4-0)، رغم الفوز (3-0) في لقاء الإياب أمام جماهيره، لينتهي المشوار عند هذا الدور.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت”، شدد اللاعب البرازيلي على رضاه التام عما قدمه الفريق، موضحًا أن الاستمرار بنفس الروح والمستوى سيقود برشلونة إلى ختام قوي للموسم.

وأثنى رافينيا على جماهير الفريق، مؤكدًا أن دعمهم في كامب نو كان مؤثرًا للغاية، وأن اللاعبين يقدرون هذا الالتفاف الكبير، كما يشعرون بأن الأنصار يبادلونهم الفخر ذاته.

وبخصوص المواجهة، أشار إلى أن الفريق بذل أقصى ما لديه أمام منافس قوي قدم مباراة كبيرة، موضحًا أن التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق، وأن الإحباط طبيعي بعد ضياع فرصة التأهل، إلا أن الإيجابيات تبقى أكثر حضورًا من السلبيات.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة طي صفحة الإقصاء سريعًا، والتركيز على التحديات المقبلة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، معتبرًا أن المرحلة القادمة تتطلب رفع المعنويات ومواصلة العمل لتحقيق الأهداف المتبقية.

رافينيا برشلونة أتلتيكو مدريد كأس ملك إسبانيا كأس الملك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

إزالة تعديات على أراضي الدولة وبناء عشوائي مخالف بالإسكندرية

إزالة تعديات على أراضي الدولة وبناء عشوائي مخالف بالإسكندرية

محافظ الأقصر يستقبل وفد مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات للتهنئة بشهر رمضان وتجديد الثقة

وفد من مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات يزور محافظ الأقصر

إزالة فورية في المهد لحالة تعدٍ على أرض زراعية بناحية المريس بالطود

إزالة فورية لحالة تعدٍ على أرض زراعية في الطود بالاقصر

بالصور

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد