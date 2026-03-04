رافينيا بعد الخروج أمام أتلتيكو: فخورون بأدائنا ونركز على الليجا ودوري الأبطال

أكد رافينيا، نجم نادي برشلونة، شعوره بالفخر تجاه أداء فريقه أمام أتلتيكو مدريد، رغم الخروج من نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الإخفاق في تعويض نتيجة الذهاب (4-0)، رغم الفوز (3-0) في لقاء الإياب أمام جماهيره، لينتهي المشوار عند هذا الدور.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت”، شدد اللاعب البرازيلي على رضاه التام عما قدمه الفريق، موضحًا أن الاستمرار بنفس الروح والمستوى سيقود برشلونة إلى ختام قوي للموسم.

وأثنى رافينيا على جماهير الفريق، مؤكدًا أن دعمهم في كامب نو كان مؤثرًا للغاية، وأن اللاعبين يقدرون هذا الالتفاف الكبير، كما يشعرون بأن الأنصار يبادلونهم الفخر ذاته.

وبخصوص المواجهة، أشار إلى أن الفريق بذل أقصى ما لديه أمام منافس قوي قدم مباراة كبيرة، موضحًا أن التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق، وأن الإحباط طبيعي بعد ضياع فرصة التأهل، إلا أن الإيجابيات تبقى أكثر حضورًا من السلبيات.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة طي صفحة الإقصاء سريعًا، والتركيز على التحديات المقبلة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، معتبرًا أن المرحلة القادمة تتطلب رفع المعنويات ومواصلة العمل لتحقيق الأهداف المتبقية.