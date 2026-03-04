محافظ الوادي الجديد: بدء المرحلة الثانية من إحلال الطاقة الشمسية بالمدارس والمساجد

أعلنت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بدء الإعداد للمرحلة الثانية من مبادرة إحلال استخدام الطاقة الشمسية بالمدارس والمساجد تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة؛ وذلك في إطار الخطة التي تنتهجها المحافظة لاستثمار مواردها المتاحة في الحد من التلوث ومراعاة البعد البيئي وتقليل استهلاك الكهرباء على الشبكة.

وصرّحت مجدي أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تطبيق الطاقة الشمسية بالمدارس والمساجد بمركز الخارجة والتي شملت (١٨) مدرسة و(١٤) مسجدًا بإجمالي ٤٧٨ كيلو وات، على أن تبدأ المرحلة الثانية بمركز الداخلة للتوسع في مراكز المحافظة المختلفة وشمولها بالطاقة النظيفة، لافتةً لاهتمام المحافظة بتبنّي استراتيجيات طموحة تعتمد على تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة؛ لضمان التكامل والاستدامة في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.