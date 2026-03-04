محافظ الوادي الجديد تتفقد عددا من المنافذ والمبادرات الغذائية بالداخلة

واصلت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولتها التفقدية بمركز الداخلة، حيث تفقدت عددًا من المنافذ والمبادرات التموينية لتوفير السلع الغذائية وضبط الأسعار ، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولى رئيس المركز، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء.

حيث أثنت المحافظ على تنوع المعروضات وملائمة الأسعار، مشددةً على ضرورة استمرار ضخ السلع الأساسية والخضروات بكميات و جودة ملائمة، مع الالتزام التام بالأسعار المقررة، كما وجهت بأهمية المتابعة الدورية للأسواق، والتوسع في إقامة المنافذ بالقرى والمناطق النائية، لتوفير الخدمة بأسعار مخفضة للمواطنين بهذه المناطق.