أصعب لحظات حياتي.. رودريجو يعلق بعد إصابته بالرباط الصليبي

علق النجم البرازيلي رودريجو جوس، جناح نادي ريال مدريد الإسباني، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في لقاء الميرنجي أمام خيتافي بالجولة السادسة والعشرين من منافسات الليجا.

وكتب رودريجو منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، لحظة من أصعب اللحظات في حياتي كنت دائما أخشى من تلك الإصابة.



وواصل: "حزين لغيابي عن فريقى ريال مدريد حتى نهاية الموسم وكذلك لغيابي عن تمثيل منتخب بلادى البرازيل في مونديال كأس العالم".

وختم: "أشكر كل من دعمني بعد تعرضى لتلك الإصابة القوية".

و قد تأكد غياب رودريجو جوس عن ريال مدريد حتى نهاية الموسم الجاري وكذلك عن منتخب البرازيل في مونديال كأس العالم 2026.