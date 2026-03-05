بحضور وزراء سابقين.. حزب الشعب الجمهوري ينظم صالونًا سياسيًا

استضاف حزب الشعب الجمهوري لفيفًا من قيادات الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من مختلف التيارات، في صالون سياسي موسّع بعنوان «قانون الإدارة المحلية ودور الأحزاب في تأهيل كوادر المجالس المحلية»، بحضور النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، في إطار حرص الحزب على فتح قنوات حوار جاد حول أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المرتقبة.

جاء ذلك بحضور النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن - رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والنائب اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب- وزير التنمية المحلية سابقًا، واللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية، والنائب علاء فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب - وزير المجالس النيابية سابقاً، والنائب حسام الخشت (حزب العدل)، والنائب بسام الصواف، أمين المحليات بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

استهل الصالون اللواء محمد صلاح أبو هميلة بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أن قانون الإدارة المحلية يمثل حجر الزاوية في استكمال بناء مؤسسات الدولة وتعزيز مسار اللامركزية المنصوص عليه دستوريًا، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد كوادر حزبية مؤهلة وقادرة على إدارة العمل المحلي بكفاءة ومسئولية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إن الحزب يؤمن بأهمية الشراكة الوطنية والتنسيق بين مختلف القوى السياسية في القضايا ذات البعد الإصلاحي، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، بما يضمن صدور تشريع متوازن يحقق الرقابة الفعالة ويعزز المشاركة الشعبية ويكرّس مبادئ الشفافية والمساءلة.

على الجانب الآخر، تناول الصالون، الذي أدارته النائبة أمل عصفور، أمين أمانة الشئون البرلمانية، مناقشة عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها الإطار الدستوري والتشريعي الحاكم لقانون الإدارة المحلية، والتحديات المرتبطة بتفعيله على أرض الواقع، فضلًا عن آليات تمكين المجالس المحلية من أداء دورها الرقابي والخدمي بكفاءة.

كما ناقش المشاركون دور الأحزاب السياسية في اختيار وإعداد وتأهيل كوادر قادرة على خوض انتخابات المجالس المحلية، من خلال برامج تدريبية متخصصة في الإدارة المحلية، وإعداد الموازنات، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية، والتواصل المجتمعي، بما يسهم في خلق جيل جديد من القيادات المحلية الواعية والمدربة.

وتطرق الحضور إلى أهمية تمكين الشباب والمرأة من التمثيل الفاعل داخل المجالس المحلية، باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية، مع التأكيد على ضرورة توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لمشاركتهم، إلى جانب دور الأحزاب في اكتشاف العناصر الواعدة وصقل مهاراتها سياسيًا وإداريًا.

وشهد الصالون طرح عدد من الرؤى والمقترحات العملية، من بينها تعزيز اللامركزية المالية والإدارية، وتحديد اختصاصات واضحة للمجالس المحلية، وتفعيل أدوات الرقابة الشعبية، إلى جانب أهمية التنسيق بين الأحزاب لتقديم كوادر تمتلك الكفاءة والخبرة.

وفي ختام الصالون، تم الاتفاق على صياغة حزمة من التوصيات والمقترحات التي طُرحت خلال النقاش، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المعنية، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو إصدار قانون إدارة محلية متكامل يعكس تطلعات المواطنين، ويعزز مسار الإصلاح السياسي والإداري، ويدعم بناء نظام محلي قوي قادر على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

تجدر الإشارة إلى أن الصالون حضره من الحزب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من قيادات وكوادر الحزب بالأمانة المركزية.