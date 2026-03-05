قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟
إيران تنفي إطلاق طائرة مُسيّرة على أذربيجان
في نهار رمضان .. موظف يتحـ.ـرش بسيدة أثناء جلوسه خلفها بميكروباص بالدقي
قارب إيراني مسير يستهدف ناقلة النفط الخام سونانجول ناميبي
أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بحضور وزراء سابقين.. حزب الشعب الجمهوري ينظم صالونًا سياسيًا

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري
حسن رضوان

استضاف حزب الشعب الجمهوري لفيفًا من قيادات الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من مختلف التيارات، في صالون سياسي موسّع بعنوان «قانون الإدارة المحلية ودور الأحزاب في تأهيل كوادر المجالس المحلية»، بحضور النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، في إطار حرص الحزب على فتح قنوات حوار جاد حول أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المرتقبة.

جاء ذلك بحضور النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن - رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والنائب اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب- وزير التنمية المحلية سابقًا، واللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية، والنائب علاء فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب - وزير المجالس النيابية سابقاً، والنائب حسام الخشت (حزب العدل)، والنائب بسام الصواف، أمين المحليات بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

استهل الصالون اللواء محمد صلاح أبو هميلة بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أن قانون الإدارة المحلية يمثل حجر الزاوية في استكمال بناء مؤسسات الدولة وتعزيز مسار اللامركزية المنصوص عليه دستوريًا، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد كوادر حزبية مؤهلة وقادرة على إدارة العمل المحلي بكفاءة ومسئولية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إن الحزب يؤمن بأهمية الشراكة الوطنية والتنسيق بين مختلف القوى السياسية في القضايا ذات البعد الإصلاحي، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، بما يضمن صدور تشريع متوازن يحقق الرقابة الفعالة ويعزز المشاركة الشعبية ويكرّس مبادئ الشفافية والمساءلة.

على الجانب الآخر، تناول الصالون، الذي أدارته النائبة أمل عصفور، أمين أمانة الشئون البرلمانية، مناقشة عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها الإطار الدستوري والتشريعي الحاكم لقانون الإدارة المحلية، والتحديات المرتبطة بتفعيله على أرض الواقع، فضلًا عن آليات تمكين المجالس المحلية من أداء دورها الرقابي والخدمي بكفاءة.

كما ناقش المشاركون دور الأحزاب السياسية في اختيار وإعداد وتأهيل كوادر قادرة على خوض انتخابات المجالس المحلية، من خلال برامج تدريبية متخصصة في الإدارة المحلية، وإعداد الموازنات، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية، والتواصل المجتمعي، بما يسهم في خلق جيل جديد من القيادات المحلية الواعية والمدربة.

وتطرق الحضور إلى أهمية تمكين الشباب والمرأة من التمثيل الفاعل داخل المجالس المحلية، باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية، مع التأكيد على ضرورة توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لمشاركتهم، إلى جانب دور الأحزاب في اكتشاف العناصر الواعدة وصقل مهاراتها سياسيًا وإداريًا.

وشهد الصالون طرح عدد من الرؤى والمقترحات العملية، من بينها تعزيز اللامركزية المالية والإدارية، وتحديد اختصاصات واضحة للمجالس المحلية، وتفعيل أدوات الرقابة الشعبية، إلى جانب أهمية التنسيق بين الأحزاب لتقديم كوادر تمتلك الكفاءة والخبرة.

وفي ختام الصالون، تم الاتفاق على صياغة حزمة من التوصيات والمقترحات التي طُرحت خلال النقاش، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المعنية، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو إصدار قانون إدارة محلية متكامل يعكس تطلعات المواطنين، ويعزز مسار الإصلاح السياسي والإداري، ويدعم بناء نظام محلي قوي قادر على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

تجدر الإشارة إلى أن الصالون حضره من الحزب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من قيادات وكوادر الحزب بالأمانة المركزية.

حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اللجنة التشريعية والدستورية النواب وزير المجالس النيابية وزير التنمية المحلية الشعب الجمهوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

ترشيحاتنا

عدي الدباغ

الزمالك ينفرد بالصدارة.. وصراع الهدافين يشتعل قبل الجولة 21 من الدوري

الفيفا

قرار عاجل من الفيفا بشان الحكام المرشحين لادارة مباريات كاس العالم

اتحاد السلة

اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر للسيدات

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد