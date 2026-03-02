الشعب الجمهوري: الاصطفاف الوطني والعمل الواعي الطريق الحقيقي لدعم الدولة في اللحظات الدقيقة

أكد محمد ناجي زاهي، الأمين المساعد لـحزب الشعب الجمهوري، أن الوقوف مع الدولة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة لا يكون بالشعارات فقط، بل من خلال سلوك يومي مسؤول يعكس وعيًا بحجم المرحلة ودقة التوقيت.

وأوضح محمد ناجي زاهي أن دعم الدولة يبدأ بالتماسك الداخلي، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، ورفض الانسياق وراء الشائعات أو محاولات بث القلق والفوضى، مؤكدًا أن الحروب الحديثة لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت معلوماتية واقتصادية ونفسية، تستهدف ضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته.

وأضاف محمد ناجي زاهي أن المرحلة الحالية تتطلب من كل مواطن أن يكون شريكا في حماية الوطن، سواء عبر الالتزام بالقانون، أو دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع المنتج المحلي، أو المشاركة الإيجابية في النقاش العام دون تهوين أو تهويل، مشيرًا إلى أن وعي الشعوب هو خط الدفاع الأول في مواجهة أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

وأشار محمد ناجي زاهي إلى أن الدولة المصرية تتحرك وفق حسابات دقيقة تحافظ على الأمن القومي وتوازن العلاقات الإقليمية والدولية، وهو ما يستلزم ثقة مجتمعية ودعمًا وطنيًا يعزز من قدرة صانع القرار على المناورة السياسية في بيئة إقليمية شديدة التعقيد.

وشدد محمد ناجي زاهي على أن الاصطفاف الوطني لا يعني إلغاء الرأي أو الاختلاف، بل يعني تغليب المصلحة العليا للدولة، والتمييز بين النقد البناء الذي يهدف للإصلاح، وبين محاولات الهدم أو التشكيك المتعمد في مؤسسات الوطن.

واختتم محمد ناجي زاهي تصريحه بالتأكيد على أن مصر عبر تاريخها واجهت تحديات أكبر وخرجت منها أكثر قوة وصلابة، داعيًا الجميع إلى العمل والإنتاج ونشر الطمأنينة، لأن قوة الجبهة الداخلية هي الرسالة الأقوى التي يمكن أن نوجهها في هذه اللحظات الفارقة.