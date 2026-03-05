علاج انتفاخ المعدة.. خطوات بسيطة تخلصك من الإحساس المزعج



يعتبر انتفاخ المعدة من أكثر المشكلات الهضمية شيوعًا، خاصة بعد تناول وجبات دسمة أو أطعمة تسبب الغازات.

ويحدث الانتفاخ نتيجة تراكم الغازات في الجهاز الهضمي أو بطء عملية الهضم.

أسباب انتفاخ المعدة

الإفراط في تناول الطعام



الأطعمة المسببة للغازات مثل البقوليات والمشروبات الغازية

الأكل بسرعة وابتلاع الهواء

الإمساك

التوتر والقلق

علاج انتفاخ المعدة في المنزل



المشي بعد الأكل

المشي لمدة 15–20 دقيقة يساعد على تحريك الأمعاء وتقليل الغازات.

مشروبات مهدئة للمعدة

النعناع

اليانسون

الشمر

الزنجبيل

تساعد هذه الأعشاب على تهدئة القولون وتقليل التقلصات.



الكمادات الدافئة

وضع قربة ماء دافئ على البطن يخفف التقلصات ويساعد على خروج الغازات.



تنظيم الوجبات

تناول الطعام ببطء

تقليل الدهون والمقليات

تقسيم الوجبات إلى كميات صغير

علاج الإمساك

الإكثار من شرب الماء وتناول الخضروات الغنية بالألياف