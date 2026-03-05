تعليم الشيوخ تناقش اقتراح لإطلاق "نادي الذكاء الاصطناعي" .. الأحد

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اقتراحا برغبة مقدم من النائبة ولاء هرماس، الأحد المقبل، لإطلاق مشروع "نادي الذكاء الاصطناعي" في محافظة أسيوط كمرحلة تجريبية، بهدف دعم البراعم والشباب في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير الألعاب الإلكترونية الإيجابية، وتحويل الأفكار والمواهب إلى مشروعات رقمية ناشئة قابلة للنمو والتوسع.

وقالت هرماس إن رؤية النادي تقوم على إنشاء أول منظومة متخصصة لاكتشاف المواهب، وبناء القدرات، واحتضان الأفكار الابتكارية، وتأهيلها للمنافسة محليًا ودوليًا، لتكون حاضنة فكرية وتطبيقية تسهم في إعداد جيل جديد من المبدعين القادرين على دخول أسواق العمل العالمية والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي.

وأشار الاقتراح إلى أن النادي سيركز على التدريب في مجالات الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة، لغات البرمجة، تطوير الألعاب الإيجابية، تحليل البيانات، ريادة الأعمال الرقمية، والعمل الحر على المنصات الدولية، مع توفير قاعات تدريب ومعامل متخصصة ومساحات ابتكار للعمل الجماعي.

كما يتضمن المشروع برامج تدريجية تناسب مختلف الفئات العمرية، ورش عمل ومسابقات ابتكار، وبيئة حاضنة للمشروعات الرقمية الصغيرة والناشئة، مع شراكات مع المدارس والجامعات ومراكز الشباب.

وأكدت هرماس أن اختيار محافظة أسيوط لإطلاق المشروع يأتي نظرًا لما تتمتع به من طاقات شبابية واعدة، وحاجة واضحة لتوسيع مظلة المبادرات التكنولوجية بالصعيد، مع إمكانية تعميم المشروع لاحقًا على باقي المحافظات بعد تقييم المرحلة التجريبية.

وتهدف المبادرة إلى إعداد جيل رقمي مؤهل، دعم الاقتصاد الرقمي محليًا ودوليًا، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا كمركز للابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يحقق أثرًا ملموسًا على المستوى المحلي والدولي.