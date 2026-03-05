هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري في أنحاء الشرق الأوسط

أعربت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، الذي أسفر عن خسائر في الأرواح، وتعريض السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والفتيات، لمخاطر فورية.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم، الخميس، أن للنساء والفتيات في كل مكان الحق في العيش بأمان وسلام، بعيدًا عن العنف والتمييز. فتصاعد الأعمال العدائية يعطل الخدمات الأساسية، ويزيد من مخاطر العنف القائم ضدهن، كما يفاقم القيود والتحديات التي تواجهها المنظمات التي تقودها النساء وكذلك العاملون في خطوط الاستجابة الأولى.

وجددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة التأكيد على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى خفض التصعيد الفوري في الشرق الأوسط، وحثت جميع الأطراف على احترام القانون الدولي وضمان حماية النساء والفتيات وجميع المدنيين والبنية التحتية المدنية.