المواجهة العسكرية تتقدم.. إلى أين سيقود الغموض في طهران المنطقة؟

وسط تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، تتزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، ما يضع المنطقة على حافة مواجهة قد تمتد لأسابيع أو أشهر.

وتتوالى التطورات العسكرية والسياسية بسرعة، مع استمرار الهجمات الجوية والصاروخية والطائرات المسيرة، في حين يظل الغموض سيد الموقف حول مدى قدرة الأطراف على احتواء التصعيد أو دفع الأزمة نحو حل سياسي.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي أن المشهد الحالي للصراع بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة لا يمكن وضع سيناريو محدد له في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن المواجهة العسكرية لا تزال في أيامها الأولى، وأنه من المبكر التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع التباين في تصريحات الرئيس الأمريكي وتعنت إيران وغياب المعلومات الدقيقة عن داخل طهران.

وأشار فهمي إلى حالة الضبابية حول الجهات المسؤولة عن إدارة الملف الإيراني، بما في ذلك احتمالات طرح رضا بهلوي أو المعارضة في الخارج، لكنه وصف هذه المقترحات بأنها تحتاج إلى تقييم دقيق، مؤكدًا أن العمل العسكري يسبق العمل السياسي في هذه المرحلة، وأن أي وساطة محتملة تواجه صعوبات مع الموقف الروسي غير الإيجابي.

وأضاف أن أطراف النزاع تحسب خطواتها وفق القوة الشاملة المتاحة لكل طرف، مع الحرص على استخدام القوة بشكل منضبط لتجنب التصعيد النووي، مشددًا على أن القنابل اللازمة لضرب المنشآت النووية الإيرانية لا تتوافر إلا لدى الولايات المتحدة. واختتم بالتأكيد على غموض الحرب وغياب الأرقام الرسمية، موضحًا أن المشاهد الإعلامية تحاول بناء صورة محسوبة للمرحلة المقبلة.