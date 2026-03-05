برلماني: جاهزية الدولة لتأمين احتياجات المواطنين تعكس إدارة استراتيجية للأزمات الاقتصادية

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية واستمرار إمدادات الغاز والكهرباء، تعكس إدارة استراتيجية ومحترفة للأزمات الاقتصادية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، الخميس، إن أهم ما يميز المشهد الحالي هو غموض أمد الصراعات الإقليمية، ما يتطلب خططًا اقتصادية تعتمد على سيناريوهات متعددة، وليس مجرد ردود أفعال لحظية، لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن امتلاك الدولة احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، واستمرار سياسة سعر الصرف المرن، يمثل دعامة رئيسية لاستقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن أي تقلبات عالمية، مثل صعود الدولار أمام العملات الأخرى، لا تشكل مؤشراً على أزمة داخلية، بل انعكاس طبيعي للمتغيرات الإقليمية والدولية.

كما أشاد مدحت الكمار بالجهود الحكومية الاستباقية لتأمين شحنات الغاز الطبيعي، وزيادة الإنتاج المحلي، وضمان عدم حدوث انقطاعات كهربائية أو توقف لإمدادات المصانع، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات توفر طمأنة قوية للمستثمرين وتحافظ على استمرار عجلة الإنتاج دون تعطيل.

وأكد نائب القليوبية أن الشفافية في التعامل مع احتمالية اتخاذ إجراءات استثنائية مؤقتة حال طول أمد الأزمات تعكس وعي الدولة بطبيعة المخاطر وحرصها على التوازن بين الاستعداد لكل السيناريوهات وحماية المواطنين من أي قلق غير ضروري.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه بالتأكيد على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتبنى سياسة ثابتة تقوم على السعي لاحتواء التصعيد الإقليمي ورفض الحلول العسكرية، بما يتوافق مع مصالح الدولة الاقتصادية واستقرار الإقليم، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع للحفاظ على استقرار الأسواق المالية والنقدية في مواجهة التحديات الدولية غير المسبوقة.