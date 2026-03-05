قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
بناء قاعدة تعليمية قوية لطلاب الإبتدائية..وحزمة إجراءات إصلاحية|ماذا أعلن وزير التعليم؟
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتوفير الخبرات لحماية المنشآت بالشرق الأوسط من المسيرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: جاهزية الدولة لتأمين احتياجات المواطنين تعكس إدارة استراتيجية للأزمات الاقتصادية

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية واستمرار إمدادات الغاز والكهرباء، تعكس إدارة استراتيجية ومحترفة للأزمات الاقتصادية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، الخميس، إن أهم ما يميز المشهد الحالي هو غموض أمد الصراعات الإقليمية، ما يتطلب خططًا اقتصادية تعتمد على سيناريوهات متعددة، وليس مجرد ردود أفعال لحظية، لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن امتلاك الدولة احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، واستمرار سياسة سعر الصرف المرن، يمثل دعامة رئيسية لاستقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن أي تقلبات عالمية، مثل صعود الدولار أمام العملات الأخرى، لا تشكل مؤشراً على أزمة داخلية، بل انعكاس طبيعي للمتغيرات الإقليمية والدولية.

كما أشاد مدحت الكمار بالجهود الحكومية الاستباقية لتأمين شحنات الغاز الطبيعي، وزيادة الإنتاج المحلي، وضمان عدم حدوث انقطاعات كهربائية أو توقف لإمدادات المصانع، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات توفر طمأنة قوية للمستثمرين وتحافظ على استمرار عجلة الإنتاج دون تعطيل.

وأكد نائب القليوبية أن الشفافية في التعامل مع احتمالية اتخاذ إجراءات استثنائية مؤقتة حال طول أمد الأزمات تعكس وعي الدولة بطبيعة المخاطر وحرصها على التوازن بين الاستعداد لكل السيناريوهات وحماية المواطنين من أي قلق غير ضروري.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه بالتأكيد على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتبنى سياسة ثابتة تقوم على السعي لاحتواء التصعيد الإقليمي ورفض الحلول العسكرية، بما يتوافق مع مصالح الدولة الاقتصادية واستقرار الإقليم، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع للحفاظ على استقرار الأسواق المالية والنقدية في مواجهة التحديات الدولية غير المسبوقة.

النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

ترشيحاتنا

النجمة نور إيهاب

نور إيهاب تكشف لـ صدى البلد كواليس وأسرار شخصيتها في مسلسل اتنين غيرنا.. فيديو

مسلسل اللون الأزرق

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل اللون الأزرق لـ جومانا مراد

مسلسل مولانا

مسلسل «مولانا» الحلقة 17.. نور علي تشعل صراع الحب والسر

بالصور

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد