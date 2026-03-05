سيناريو فنزويلا.. ترامب: نجل علي خامنئي ضعيف.. ويجب أن اختار المرشد الإيراني الجديد

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس عن إصراره للمشاركة في اختيار المرشد الإيراني الجديد، بعد اغتيال المرشد علي خامنئي السبت الماضي، في بداية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران.

وذكر موقع أكسيوس، أن ترامب يرى أنه يجب أن يشارك في اختيار المرشد الأعلى الإيراني القادم، وأن نجل المرشد الراحل علي خامنئي "غير مقبول".

وبحسب التقرير، قال ترامب، في ظل ترجيح كفة مجتبى خامنئي لتولي المنصب: "إنهم يُضيّعون وقتهم. نجل خامنئي شخصية ضعيفة. يجب أن أشارك في عملية التعيين، كما فعلت مع ديلسي رودريجيز في فنزويلا"، في إشارة إلى نائب الرئيس الذي خلف نيكولاس مادورو بعد اعتقاله.

ونُقل عن ترامب قوله: "نجل خامنئي غير مقبول بالنسبة لي. نريد شخصاً يُحقق الوئام والسلام لإيران".