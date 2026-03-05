قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمواد خام وعشرات المتطوعين.. مؤسسة أبو العينين تشارك في أكبر إفطار جماعي بالمطرية
إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء سهل البقاع تحسبا لغارات على حزب الله
أستاذ قانون دولي: سماح فرنسا لأمريكا باستخدام قواعدها لضرب إيران يجعلها طرفًا مباشرًا في الحرب
واشنطن بوست: الهجوم على إيران يكشف تراجع نفوذ روسيا
الجيش الفرنسي : لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
وزير الاستثمار : ربط 5 جهات حكومية لتسريع زيادة رؤوس أموال الشركات
الجمارك تنجح في تحصيل 7.08 مليون جنيه من بيع 23 لوط سيارات وبضائع بالمزاد العلني
في اتصال هاتفي بالملك عبد الله .. شيخ الأزهر يؤكد تضامنه مع الشعب الأردني
إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر
الرئيس اللبناني يطالب ماكرون بالتدخل لمنع إسرائيل من قصف بيروت
أكبر إفطار جماعي في مصر.. السفيرة نبيلة مكرم وسط أهالي المطرية
القدس تحت الحصار.. إسرائيل تلغي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وتغلق البلدة القديمة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
عمر مهنا: مصر تمتلك فرصا قوية لتصبح مركزا إقليميا للاستثمار بدعم إصلاحات الحكومة

خلال الفعالية
خلال الفعالية
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس عمر مهنا، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي.

وقال مهنا، خلال كلمته في فعالية نظمتها الغرفة بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تعيين الوزير يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن خبراته الواسعة في أسواق المال والمؤسسات الدولية تؤهله لقيادة مرحلة جديدة من جذب الاستثمارات وتطوير الأسواق.


وأوضح أن مسيرة الوزير المهنية، التي شملت رئاسة البورصة المصرية وعضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، إضافة إلى مشاركته في عدد من المؤسسات المالية الدولية، أسهمت في دعم الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الشفافية وتطوير أسواق رأس المال وتشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات.
وأشار مهنا إلى أن الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة ترى في هذه المرحلة فرصة مهمة لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدًا التزام الغرفة بدعم جهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع الشراكات الاقتصادية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق مزيد من الفرص للشعب المصري والشركاء الدوليين.

البورصة المصرية وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد الغرفة الأمريكية غرفة التجارة الأمريكية القطاع الخاص

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

أحمد عصام السيد

أحمد عصام السيد يدخل مواجهة مع أهله بكذبته في فخر الدلتا

مسلسل عرض وطلب

مسلسل عرض وطلب الحلقة الأولى.. سلمى أبو ضيف مطلقة وتبحث عن متبرع بالكلية لوالدتها

ظهور مميز لوليد فواز بشخصية "خليفة" في الحلقة الأولى من بيبو

ظهور مميز لوليد فواز بشخصية "خليفة" في الحلقة الأولى من بيبو

بالصور

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

