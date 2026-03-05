عمر مهنا: مصر تمتلك فرصا قوية لتصبح مركزا إقليميا للاستثمار بدعم إصلاحات الحكومة

أكد المهندس عمر مهنا، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي.

وقال مهنا، خلال كلمته في فعالية نظمتها الغرفة بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تعيين الوزير يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن خبراته الواسعة في أسواق المال والمؤسسات الدولية تؤهله لقيادة مرحلة جديدة من جذب الاستثمارات وتطوير الأسواق.



وأوضح أن مسيرة الوزير المهنية، التي شملت رئاسة البورصة المصرية وعضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، إضافة إلى مشاركته في عدد من المؤسسات المالية الدولية، أسهمت في دعم الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الشفافية وتطوير أسواق رأس المال وتشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات.

وأشار مهنا إلى أن الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة ترى في هذه المرحلة فرصة مهمة لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدًا التزام الغرفة بدعم جهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع الشراكات الاقتصادية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق مزيد من الفرص للشعب المصري والشركاء الدوليين.