شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطهم في النصب والاحتيال على المواطنين

اموال
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال إيهامهم بالتحصل على أرباح مالية تصاعدية نظير الترويج لبعض المنتجات عبر إحدى المنصات الإلكترونية الوهمية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال إيهامهم بالتحصل على أرباح مالية تصاعدية نظير الترويج لبعض المنتجات عبر إحدى المنصات الإلكترونية الوهمية.


 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام عناصر إجرامية دولية بإدارة إحدى المنصات الإلكترونية الوهمية للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بإمكانية حصولهم على أرباح مالية تصاعدية عقب قيامهم بالتسجيل بالمنصة المشار إليها وإيداع مبالغ مالية بها كرسوم متغيرة لاستثمارها فى التسويق الإلكترونى لعدد من المنتجات "دون الوفاء بذلك"، وقيام 5 عناصر داخل البلاد بتحصيل أموال المواطنين عبر محافظ مالية إلكترونية مفعلة على المنصة وتحويلها لعملات رقمية مشفرة وإرسالها للعناصر المتواجدة خارج البلاد القائمة على إدارة المنصة مقابل نسبة من الأرباح.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، أمكن ضبط عناصر التشكيل وضبط بحوزتهم “41 هاتفا محمولا (بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى) – 4 جهاز حاسب آلى (لاب توب) – 14 بطاقة بنكية ذكية- 2 محفظة لعملات رقمية مشفرة- 495 شريحة هاتف محمول (مفعل على عدد منها محافظ مالية إلكترونية)”. 

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 2,5 مليون جنيه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تشكيل عصابي النصب والاحتيال اخبار الحوادث

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

الترجي التونسي

قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

تويوتا bZ7

مواصفات تويوتا bZ7 الجديدة.. كم يبلغ سعرها؟

رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

شاهد.. رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

سكودا كودياك موديل 2026

سكودا كودياك 2026 الجديدة.. مواصفات وأسعار 3 فئات وصور

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

