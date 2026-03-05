حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطهم في النصب والاحتيال على المواطنين

قررت جهات التحقيق، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال إيهامهم بالتحصل على أرباح مالية تصاعدية نظير الترويج لبعض المنتجات عبر إحدى المنصات الإلكترونية الوهمية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال إيهامهم بالتحصل على أرباح مالية تصاعدية نظير الترويج لبعض المنتجات عبر إحدى المنصات الإلكترونية الوهمية.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام عناصر إجرامية دولية بإدارة إحدى المنصات الإلكترونية الوهمية للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بإمكانية حصولهم على أرباح مالية تصاعدية عقب قيامهم بالتسجيل بالمنصة المشار إليها وإيداع مبالغ مالية بها كرسوم متغيرة لاستثمارها فى التسويق الإلكترونى لعدد من المنتجات "دون الوفاء بذلك"، وقيام 5 عناصر داخل البلاد بتحصيل أموال المواطنين عبر محافظ مالية إلكترونية مفعلة على المنصة وتحويلها لعملات رقمية مشفرة وإرسالها للعناصر المتواجدة خارج البلاد القائمة على إدارة المنصة مقابل نسبة من الأرباح.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، أمكن ضبط عناصر التشكيل وضبط بحوزتهم “41 هاتفا محمولا (بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى) – 4 جهاز حاسب آلى (لاب توب) – 14 بطاقة بنكية ذكية- 2 محفظة لعملات رقمية مشفرة- 495 شريحة هاتف محمول (مفعل على عدد منها محافظ مالية إلكترونية)”.

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 2,5 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.