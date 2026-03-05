تعليم جنوب سيناء يعقد اجتماعًا مع مديري العموم والمراحل التعليمية

عقدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس 5 مارس، اجتماعًا موسعًا مع موجهي عموم المواد الدراسية، ومديري المراحل التعليمية، ومديري المدارس الرسمية للغات، وذلك في إطار الاستعداد لإجراء الاختبار الأول خلال الفصل الدراسي الثاني.

جاء الاجتماع بحضور عصام الدين رجب، مدير عام التعليم العام بالمديرية، حيث تناول اللقاء مناقشة الاستعدادات الخاصة بعقد اختبار شهر مارس، ومتابعة تنفيذ الخطة الدراسية داخل المدارس، بما يضمن انتظام العملية التعليمية.

ومن المقرر أن يبدأ الاختبار الأول للفصل الدراسي الثاني يوم 25 مارس المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي.

وخلال الاجتماع، وجهت الدكتورة وفاء رضا بضرورة إعداد اختبارات استرشادية لطلاب المدارس قبل اختبار شهر مارس، إلى جانب تنظيم حصص تفاعلية يقدمها المعلمون المتميزون، على أن يتم تعميم هذه الحصص والاستفادة منها لجميع الطلاب في مختلف الصفوف الدراسية.

كما شددت مديرة تعليم جنوب سيناء على أهمية المتابعة الجادة والدورية للمدارس، مع عقد ورش عمل للتنمية المهنية للمعلمين، والاستفادة من الموجهين في تقديم تعليمية داعمة، خاصة لطلاب الصف الثالث الإعدادي والمرحلة الثانوية.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا ضرورة الالتزام بالحضور والانضباط داخل المدارس، وتنفيذ الخطط الدراسية المعتمدة بما يسهم في تحقيق أفضل مستوى من التحصيل العلمي للطلاب خلال الفترة المقبلة.